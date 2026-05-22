Протестувальники в Конго спалили мобільний шпиталь, де лікували хворих на Еболу.

Протестувальники обурилися тим, що лікарі відмовилися видавати тіло померлого, остерігаючись поширення хвороби.

У місті Рвампарі на сході Демократичної Республіки Конго місцеві мешканці спалили центр, де проходили лікування пацієнти з вірусом Еболи. Про це повідомила інформаційна агенція Associated Press. Гуманітарні працівники встигли втекли з лікувального центру на автомобілях.

Мобільний шпиталь підпалили родичі загиблого від Еболи, бо лікарі відмовилися видавати тіло померлого, остерігаючись, що це призведе до поширення хвороби.

«Поліція втрутилася, щоб спробувати заспокоїти ситуацію, але, на жаль, їй це не вдалося. Молоді люди зрештою підпалили центр. Така вже ситуація», – розповів Associated Press очевидець інциденту.

Провінція Ітурі, в якій трапився інцидент, стала епіцентром спалаху нового штаму Еболи. Тіла померлих можуть бути заразними та призводити до подальшого поширення вірусу, коли люди готують небіжчиків до обряду поховання та збираються на похорони. Тому було встановлено жорсткі правила поховання померлих від Еболи. Проте це суперечить місцевим похоронним обрядам, через що в регіоні розпочалися акції протесту. Крім того, мешканці стурбовані недостатньою ефективністю системи охорони здоров'я.

За останніми даними конголезької влади, після початку нового спалаху Еболи загинули щонайменше 160 людей. У двох провінціях виявлено 671 ймовірний випадок зараження вірусом. ООН також повідомляла про одного загиблого і ще одного інфікованого в сусідній Уганді. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила в регіоні надзвичайну ситуацію, що має міжнародне значення.