1549-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (93%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1586 із 1707 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,5% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

141,8% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1375,2% артилерійських систем (з них 12,3% за минулий тиждень),

160,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

98,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за ми нулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало шестеро людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:40 Російські війська безпілотниками атакували підприємство в Полтавській області, пошкоджено обладнання, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

09:35 Внаслідок російських обстрілів на Сумщині за минулу добу одинадцять людей були поранені, повідомила Національна поліція.

09:30 Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання вартістю $108,1 млн США для підтримки ракетної системи Hawk та пов'язаного з нею обладнання іноземним військовим компаніям.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 813 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого пошкоджено об'єкти інфраструктури, житло та автівки, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:20 Президент Дональд Трамп заявив, що США перекинуть до Польщі близько 5 тис. військових, підтримавши президента Кароля Навроцького.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та три пункти управління БпЛА. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове, Вовчанські Хутори та в бік Ізбицького. На Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів, в бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки. На Лиманському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Середнє та в бік Лиману, Шийківки На Слов’янському напрямку противник штурмував чотири рази, у бік Рай-Олександрівки, Піскунівки та в районі Різниківки. На Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки, Золотого Колодязя. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Затишок, Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Новопідгороднє, Білицьке, Шевченко та Мирне. На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів, в районі Тернового та бік населених пунктів Вербове, Добропілля, Калинівське. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків. На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки, в бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 880 осіб. Також знешкоджено один танк, три бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, чотири наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 21 травня Росія та Білорусь завершили спільні ядерні навчання, продемонструвавши здатність Росії використовувати Білорусь для майбутніх військових операцій, а також поглиблення фактичного контролю Росії над Білоруссю.

• Українські удари продовжують обмежувати доходи Росії від нафтопереробки та енергетики, хоча війна на Близькому Сході й забезпечила країні несподівані бюджетні надходження в короткостроковій перспективі.

• Росія продовжує використовувати свої золоті резерви для покриття бюджетного дефіциту.

• Кремль намагається маніпулювати висвітленням подій у російських ЗМІ, щоб применшити значення кампанії цензури, ймовірно, з метою поліпшення громадської думки про партію «Єдіная Россія» напередодні виборів до державної думи у вересні 2026 року.