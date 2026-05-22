Трамп відряджає до Польщі 5000 додаткових вояків.

Напередодні Пентаґон несподівано скасував планову відправку до Польщі 4000 військовиків.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв Варшаві продовження військової підтримки. Він оголосив про відрядження до Польщі додаткових 5000 американських військовиків. Про це повідомляє Polskie Radio24 з покликом на пост господаря Білого дому в соцмережі Truth Social.

«З огляду на успішне обрання чинного президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, а також наші відносини з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати скерують до Польщі додатково 5000 військовослужбовців», – написав Трамп в ніч на п'ятницю, 22 травня. Йдеться про повністю новий контингент чи ж про 2-гу бронетанкову бригаду 1-ї кавалерійської дивізії у складі 4000 вояків, планову відправку якої до Польщі Пентаґон несподівано скасував 13 травня, Трамп не уточнив.

Того дня у повідомленні видань The Wall Street Journal і Defence News вказувалося, що рішення про скасування відправки було ухвалено Пентаґоном відповідно до плану Дональда Трампа щодо скорочення військового контингенту Сполучених Штатів у Європі. Проте воно «заскочило зненацька деяких військових чиновників». Причому як в Польщі, так і в США.

Експерти також не виключають, що до Польщі передислокують саме тих американських військовиків, які будуть виведені з Німеччини. Нагадаємо, що на початку травня Трамп заявив про виведення 5000 військовиків з Німеччини після критики війни США та Ізраїлю проти Ірану з боку бундесканцлера Німеччини Фрідріха Мерца.