Фрідріх Мерц запропонував поки що надати Україні асоційоване членство в ЄУ.

Статус асоційованого члена передбачає участь у засіданнях інституцій Унії без права голосу.

 

 

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні особливий статус «асоційованого члена» Європейської Унії. Про це повідомила газета Die Zeit. У листі до керівництва Євроунії Мерц висунув ініціативу чимшвидше інтеґрувати воюючу Україну до інститутів ЄУ.

 

«Я пропоную в подальшому обговорити ідею “асоційованого членства” для України. Це політичне рішення, яке б негайно значно наблизило Україну до Європейської Унії та її основних інституцій, не ставлячи під загрозу поточні перемовини про вступ», – написав Мерц у листі, адресованому президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Антоніо Кошті та президентові Кіпру Нікосу Христодулідесу. Кіпр у цьому півріччі головує в Раді ЄУ.

 

Фрідріх Мерц вважає, що повноцінний вступ України до Євроунії найближчим часом є нереалістичним. За його словами, завершити процес вступу в короткостроковій перспективі неможливо через «незліченні перешкоди» та політично складні процедури ратифікації в низці держав-членів.

 

Водночас бундесканцлер пропонує вести перемовини з усіх ключових для членства питань вже і «без зволікання». Він наголосив, що запропонований статус – «не членство полегшеного формату», а крок, який суттєво виходить за рамки чинної угоди про асоціацію та прискорить переговорний процес.

 

За задумом Мерца, Україна могла б брати участь у засіданнях Євроради та Ради ЄУ, але без права голосу. Крім того, передбачаються посада асоційованого члена Єврокомісії без портфеля та без права голосу, асоційованих депутатів у Європейському парламенті без права голосу, а також асоційованого судді у Європейському суді в статусі «помічника доповідача».

 

Як зазначив Мерц, для запровадження такого статусу не потрібно ні ратифікації договору, ні зміни договорів – достатньо «твердої політичної домовленості». Він також підкреслив, що особливий статус стане «сильним політичним сигналом, якого Україна і її громадяни так нагально потребують у своїй боротьбі проти російської аґресії».

 

Здобувши асоційоване членство, Україна спочатку не сплачуватиме внесків до бюджету ЄУ, але й не отримуватиме з нього коштів безпосередньо. Проте для України  будуть доступними програми ґрантів.

 

Особливе місце у листі займає сфера безпеки. Мерц пропонує Україні привести її зовнішню та оборонну політику у повну відповідність до політики Євроунії. А держави-члени повинні взяти на себе політичне зобов'язання застосовувати до України положення про взаємодопомогу згідно зі статтею 42 параграфу 7 Договору про ЄУ.

 

Для інших країн-кандидатів – Албанії, Чорногорії та Молдови – Мерц пропонує не ідентичний статус, а "інноваційні рішення" для прискорення процесів їхнього вступу. Серед них – привілейований доступ до єдиного ринку, більш тісна участь у повсякденній роботі інститутів ЄС та статус спостерігача у профільних органах блоку. Мерц висловив готовність обговорити свої ідеї з головами держав і керівництвом ЄС та запропонував створити спеціальну робочу групу для опрацювання деталей.

 

21.05.2026

