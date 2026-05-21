1548-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. РФ, 116 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (94%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1601 із 1724 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,4% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

141,8% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1373,4% артилерійських систем (з них 12,0% за минулий тиждень),

160,1% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

98,9% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за ми нулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 Одна людина загинула, ще 11 поранені через російські обстріли Краматорського району, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів та РСЗВ по 15 населених пунктах Харківської області, постраждали 8 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:40 Внаслідок російського удару безпілотником у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області загинула людина, ще двох поранено, повідомили в ДСНС.

09:30 У Дніпропетровській області внаслідок російських атак постраждали четверо людей, ударів завдано по п'яти районах регіону, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 839 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області, в Запорізькому районі дві людини поранені, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 98 авіаційних ударів, скинувши 325 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8902 дронів-камікадзе та здійснив 3047 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Пустогород та Товстодубове Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось шість боєзіткнень, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького та в районах Стариці й Лиману. На Куп’янському напрямку ворог атакував сім разів в бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Глушківка та Новоосинове. На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Озерне, Ставки, Лиман, Ямпіль. На Слов’янському напрямку противник штурмував п’ять разів у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку ворог здійснював одну штурмову дію в районі Міньківки. На Костянтинівському напрямку окупанти провели 27 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Торецького, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Білицького та Кучерів Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Затишок, Никанорівка, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке. На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Олександроград, Іванівка та Калинівське. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також знешкоджено п’ять бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1715 безпілотних літальних апаратів, 202 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін та президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін не змогли дійти згоди щодо газопроводу «Сила Сибіру-2» і підписали лише відносно незначні двосторонні угоди під час офіційного візиту Путіна до КНР.

• Виглядає, що українські війська відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту на території України.