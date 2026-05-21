Євроунія засудили Ізраїль за відео зі знущанням над пропалестинськими активістами.

До кртики дій ізраїльського міністра долучився навіть амбасадор США в Єрусалимі.

Ізраїль зазнав жорсткої критики з боку Європейської Унії та Сполучених Штатів за відео зі знущанням над затриманими пропалестинськими активістами, яке опублікував ізраїльський міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Для пояснення інциденту Італія, Франція, Канада, Нідерланди, Бельгія та Португалія викликали ізраїльських амбасадорів, а Іспанія – повіреного у справах, оскільки Ізраїль зараз не має амбасадора в Мадриді.

На кадрах, поширених ізраїльським міністром національної безпеки у соцмережі X, видно, як активісти гуманітарної флотилії Global Sumud, що прямувала до Сектору Ґаза і була перехоплена ізраїльськими військово-морськими силами, стоять на колінах у порту Ашдода зі зв'язаними за спиною руками і опущеними до підлоги головами. А Бен-Ґвір на відео говорить на івриті: «Ось так ми вітаємо прихильників тероризму. Ласкаво просимо до Ізраїлю, ми тут господарі».

Міністр закордоннях справ Польщі Радослав Сікорський різко розкритикував поводження Ізраїлю зі затриманими активістами, серед яких були і громадяни Польщі. «Не можна так поводитися з польськими громадянами, які не вчинили жодного злочину. У демократичному світі не прийнято піддавати затриманих жорстокому поводженню та зловтішатися над ними. Ми вимагаємо справедливості для наших громадян та наслідків для вас», – написав Сікорський у соцмережі X.

Керівництво Євроунії назвало поводження з активістами флотилії «абсолютно неприйнятним». «З кожним затриманим необхідно поводитися так, щоб гарантувати його безпеку та гідність, а також у суворій відповідності до норм міжнародного права», – написав у соцмережі X офіційний речник зовнішньополітичної служби ЄУ Ануар Ель-Ануні. Він закликав Ізраїль звільнити затриманих.

«Це докорінно суперечить цінностям, які Німеччина прагне відстоювати спільно з Ізраїлем», – заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul), коментуючи інцидент. Раніше з аналогічною оцінкою виступив і амбасадор Німеччини в Ізраїлі Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Верховна представниця ЄУ зі закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила про «принизливе і неприпустиме» поводження з активістами. «Поведінка ізраїльського міністра Бен-Ґвіра недостойна будь-якої людини, яка обіймає державну посаду в демократичній державі», – наголосила вона.

Амбасадор США в Ізраїлі Майк Гакабі (Mike Huckabee) хоч і охарактеризував дії активістів, які прямували в Сектор Ґаза, як «дурну витівку», проте заявив, що Бен-Ґвір «зрадив гідність своєї нації».

Дії Бен-Ґвіра наразилися на критику й в самому Ізраїлі, зокрема, в кабінеті міністрів. Так міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар публічно висварив свого колегу в соцмережі X, написавши, що той «свідомо завдав шкоди державі цим ганебним шоу» і «звів нанівець величезні професійні зусилля багатьох людей – від солдатів ЦАХАЛ до співробітників МЗС».

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у своїй заяві зазначив, що Ізраїль має право не допускати, щоби «провокаційні флотилії» проходили через територіальні води країни до Сектору Ґаза. Водночас він наголосив, що поводження Бен-Ґвіра з активістами «не відповідає цінностям Ізраїлю».

Флотилія Global Sumud вийшла з турецького Мармаріса 14 травня і була перехоплена ізраїльськими ВМС 18 травня у міжнародних водах приблизно за 250 морських миль від Ґази. За даними організаторів, затримано 428 осіб із більш ніж 40 країн. Це не перша спроба прориву ізраїльської блокади Сектору Ґаза за останній рік – попередню флотилію з Ґретою Тунберг було зупинено у жовтні 2025 року. Ізраїльська влада неодноразово заявляла, що припинятиме спроби прориву морської блокади Сектора Ґаза, розглядаючи такі акції як підтримку палестинського терористичного руху ХАМАС.