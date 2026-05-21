США звинуватила екслідера Куби Рауля Кастро у вбивстві.

Справа стосується інциденту 1996 року, коли загинуло четверо американських пілотів, які рятували кубинських біженців на морі.

Сполучені Штати офіційно висунули кримінальні звинувачення проти колишнього лідера Куби, 94-річного Рауля Кастро. Йому інкримінують «змова з метою вбивства громадян США», що мала місце 30 років тому. Про це у середу, 20 травня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова виконувача обов'язків генпрокурора США Тодда Бланша (Todd Blanche).

У Міністерстві юстиції США заявили, що йдеться про інцидент, який стався 1996 року. Кубинські винищувачі збили два літаки організації кубинських емігрантів Brothers to the Rescue з Маямі, яка допомагала людям, що намагалися полишити Кубу морем. Усі чотири особи – громадяни США – у цих літаках загинули.

Рауль Кастро на той час обіймав посаду міністра оборони Куби. Кубинський уряд захищав дії своїх військовиків і називав їх законною відповіддю на вторгнення в повітряний простір Куби. Міжнародна організація цивільної авіації пізніше встановила, що літаки були збиті над міжнародними водами.

«Моє послання зрозуміле: Сполучені Штати та президент Трамп не забудуть своїх громадян», – заявив Бланш. Він закликав Рауля Кастро з'явиться до американського суду добровільно. Якщо ж ні, то генпрокурор пообіцяв доставити звинуваченого до США силою. «Ми очікуємо, що він прибуде сюди з доброї волі або іншим чином і вирушить до в'язниці», – зазначив він.

Рауль Кастро – молодший брат лідера Кубинської революції Фіделя Кастро – у лютому 1959 року був призначений на посаду головнокомандувача збройних сил Куби, а в жовтні того ж року він очолив міністерство Революційних збройних сил країни. У серпні 2006 року Фідель передав своєму братові владні повноваження через різке погіршення здоров'я. Відтоді Рауль Кастро виконував обов'язки голови Державної ради до квітня 2018 року. Саме за його правління відбулося історичне зближення Куби зі Сполученими Штатами. Американським президентом тоді був Барак Обама.