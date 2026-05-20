КНР і Росія не досягли домовленості в центральному питанні – щодо газогону «Сила Сибіру – 2».

Не вирішеними залишаються ключові питання, зокрема, ціноутворення і терміни будівництва.

 

 

Диктатор Росії Володимир Путін прибув до Китаю у вівторок увечері, 19 травня. На саміті, який відбувся в Пекіні у середу, 20 травня лідери Китаю та Росії високо оцінили поступ у їхніх стратегічних стосунках, але, незважаючи на теплий обмін думками, переговори, схоже, не сигналізували про прорив у головному питанні – у газовій угоді, яку активно просуває Кремль. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Сторонам не вдалося досягти домовленості щодо багатомільярдного проєкту будівництва нового газогону «Сила Сибіру – 2», що підтвердили офіційні представники Кремля. Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сторони «загалом досягли розуміння за основними параметрами», але «чітких термінів не визначено і низку деталей ще потрібно опрацювати». У довгому переліку російсько-китайських угод, опублікованому на сайті Кремля за підсумками перемовин, проєкт газогону не згадується взагалі.

 

Росія просуває «Силу Сибіру – 2» вже кілька років, особливо з того часу, як після вторгнення в Україну в 2022 році вона стала чимраз сильніше залежати від Китаю в економічному плані. Газогін потужністю 50 млрд кубометрів на рік мав би простягнутися на 2600 кілометрів з півострова Ямал у Західному Сибіру через Монголію до Китаю. Для Москви важливо, що поставки планується вести з родовищ, які раніше забезпечували експорт до Європи, що стрімко скоротився після вторгнення в Україну.

 

Тим часом, Китай демонструє стриманий інтерес до проєкту. Москва напередодні візиту Путіна до Китаю розраховувала, що енергетична нестабільність, викликана війною на Близькому Сході, пом’якшить позицію Пекіна, але цього не сталося.

 

Офіційні представники Китаю дуже мало публічно говорив про цей проєкт, і хоча Сі Цзіньпін заявив, що співпраця в галузі енергетики та ресурсного забезпечення має стати «наріжним каменем» у китайсько-російських відносинах, він так і не згадав про газогін «Сила Сибіру – 2».

 

Як зазначає Reuters, ключові питання проєкту, такі як ціноутворення на газ, залишаються невирішеними. Аналітики припускають, що перемовини можуть тривати роками.

 

20.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Коло виру
Віталій Портников
Не просто відбитися від агресії. Наше головне завдання – не опинитися на березі цієї темної російської ріки, не потрапити у вир, з якого немає порятунку
17.05.26 | | Дискурси
Доцільність як вектор інформації
Олександр ФІЛЬЦ
Біт фіксує розрізнення; сенс переживає його як інформаційну напругу; смисл надає їй форму; доцільність скеровує цю форму до нового образу дійсності
16.05.26 | | Дискурси
Міф про перемогу світла
Вадим Петров
Харків – унікальне місце, де відбувався перетин шляхів світового авангарду й мистецьких експериментів світового рівня. Свобода, творчість, навіть перебуваючи в андеграунді, завжди були тут, і цей струмок ніколи не пересихав.
16.05.26 | | Штука
Межі Розуму та природа Знання
Олег Яськів
Розмова-полілог науковців про Знання, Віру та Істину довкола праці Девіда Г'юма «Трактат про людську природу» у Центрі Шептицького УКУ
15.05.26 | | Дискурси
Трамп, Сі й «пастка Фукідіда»
Максим МУЛЯР
Приїзд Трампа до Китаю мав би відбутися вже давно, з огляду на кількість й актуальність питань, що накопчилися у відносинах між країнами. Тому візит цей можна назвати запізнілим. 
15.05.26 | | У світі
Довгий шлях до канонізації Євгена Гакмана
Андрій Бойда
Це постать, яку сміло можна вважати буковинським Шептицьким – досить поглянути на досягнення, які за життя встиг здійснити владика Євгеній.
15.05.26 | | Минуле
Поезія Константіна Кайзера
         Галина Петросаняк
У віршах Кайзера бринить не лише висока людяність, а й неабияка інтелектальна напруга. Увага до людей, їхніх світів є знаком глибоко вкоріненої культури. Він принципово й активно підтримує Україну.
15.05.26 | | Штука
Систематична таблиця незабутніх місць
Тарас Прохасько
Хоч знаєш місця, де все добре стає автоматично, але намагаєшся бути з ними тоді, коли нікого не подразнюєш своєю присутністю
14.05.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.