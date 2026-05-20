КНР і Росія не досягли домовленості в центральному питанні – щодо газогону «Сила Сибіру – 2».

Не вирішеними залишаються ключові питання, зокрема, ціноутворення і терміни будівництва.

Диктатор Росії Володимир Путін прибув до Китаю у вівторок увечері, 19 травня. На саміті, який відбувся в Пекіні у середу, 20 травня лідери Китаю та Росії високо оцінили поступ у їхніх стратегічних стосунках, але, незважаючи на теплий обмін думками, переговори, схоже, не сигналізували про прорив у головному питанні – у газовій угоді, яку активно просуває Кремль. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Сторонам не вдалося досягти домовленості щодо багатомільярдного проєкту будівництва нового газогону «Сила Сибіру – 2», що підтвердили офіційні представники Кремля. Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сторони «загалом досягли розуміння за основними параметрами», але «чітких термінів не визначено і низку деталей ще потрібно опрацювати». У довгому переліку російсько-китайських угод, опублікованому на сайті Кремля за підсумками перемовин, проєкт газогону не згадується взагалі.

Росія просуває «Силу Сибіру – 2» вже кілька років, особливо з того часу, як після вторгнення в Україну в 2022 році вона стала чимраз сильніше залежати від Китаю в економічному плані. Газогін потужністю 50 млрд кубометрів на рік мав би простягнутися на 2600 кілометрів з півострова Ямал у Західному Сибіру через Монголію до Китаю. Для Москви важливо, що поставки планується вести з родовищ, які раніше забезпечували експорт до Європи, що стрімко скоротився після вторгнення в Україну.

Тим часом, Китай демонструє стриманий інтерес до проєкту. Москва напередодні візиту Путіна до Китаю розраховувала, що енергетична нестабільність, викликана війною на Близькому Сході, пом’якшить позицію Пекіна, але цього не сталося.

Офіційні представники Китаю дуже мало публічно говорив про цей проєкт, і хоча Сі Цзіньпін заявив, що співпраця в галузі енергетики та ресурсного забезпечення має стати «наріжним каменем» у китайсько-російських відносинах, він так і не згадав про газогін «Сила Сибіру – 2».

Як зазначає Reuters, ключові питання проєкту, такі як ціноутворення на газ, залишаються невирішеними. Аналітики припускають, що перемовини можуть тривати роками.