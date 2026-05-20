1547-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. РФ, 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (85%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 2144 із 2283 запущеного по Україні БпЛА (разом – 94%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,4% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1371,6% артилерійських систем (з них 11,3% за минулий тиждень),

160,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

98,8% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за ми нулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ атакували безпілотниками різних типів Харків і 21 населений пункт області, одна людина загинула, ще шестеро постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:40 Російські війська здійснили масовану атаку на Конотоп Сумської області, постраждали вісім людей, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Під ударами опинилися житлові будинки та будівля краєзнавчого музею. Рятувальники працювали на п'яти різних локаціях.

09:35 Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали дев'ять людей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Російські війська безпілотниками та артилерією обстріляли два райони Дніпропетровської області, двоє людей загинули, ще шестеро поранені, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:25 Російські війська атакували безпілотниками Одесу, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:20 Російські війська під ранок атакували Вільнянськ Запорізького району, внаслідок чого зруйновано будинок та постраждали чотири людини, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9168 дронів-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районі населеного пункту Чернацьке Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління, три райони зосередження особового складу, дві артилерійські системи та три ворожі пункти управління безпілотними літальними апаратами. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, ворог здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча, Вовчанські Хутори та Стариця. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новоплатонівка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Копанки, Озерне та Діброва. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука та Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Новопавлівка, Новоолександрівка, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Грузьке. На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Олександроград та Березове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Білогір’я. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, шість наземних робототехнічних комплексів, 1873 безпілотні літальні апарати, 268 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія використовує неоголошені стратегічні ядерні навчання, щоб продемонструвати силу перед союзниками України та відвернути увагу від зростаючих слабкостей на полі бою.

• Російські війська, ймовірно, проводять несподівані ядерні навчання з 19 по 21 травня та підсилюють давно усталені наративи, спрямовані на вплив на прийняття рішень у НАТО та маскування власних слабкостей Росії.

• Росія активізує свої зусилля з метою створення інформаційних передумов для можливої майбутньої агресії проти країн Балтії.

• Набір російських контрактників продовжує скорочуватися у міру зростання втрат на полі бою, незважаючи на нещодавнє підвищення одноразових підписних премій.

• За повідомленнями, Народно-визвольна армія Китаю у 2025 році провела навчання російських військовослужбовців у Китайській Народній Республіці, що підкреслює, як Росія та її союзники використовують війну в Україні для військового навчання та випробувань.

• Президент Росії Владімір Путін прибув до Китаю 19 травня з офіційним візитом, який триватиме до 20 травня.