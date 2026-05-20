Євроунія погодила скасування мит на товари зі США.

Вашінґтон, своєю чергою, збереже 15-відсоткові мита на європейський експорт

Після тривалих перемовин та неодноразових погроз з боку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, представники Європейської Унії домовилися про виконання тарифної угоди зі США. Перемовники від Європарламенту та Ради ЄУ вранці в середу, 20 травня, досягли попередньої угоди про скасування митних зборів Євроунії на імпорт усіх промислових товарів зі США, а також надання переважного доступу на європейські ринки деяких видів американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на пресреліз, опублікований на сайті Ради ЄУ.

Тим самим Європейська Унія наближається до виконання своєї частини угоди, укладеної між Брюсселем та Вашінґтоном у липні 2025 року. Цей крок, ймовірно, дозволить запобігти підвищенню мита на європейську продукцію в США.

Тарифна угода передбачає, що переваги для США діятимуть, якщо й сам Вашінґтон цілковито дотримуватиметься своїх зобов'язань. Якщо ж США порушать умови угоди, то тарифні поступки ЄУ будуть призупинені. Це може включати, наприклад, поновлення підвищених тарифів. Такі запобіжні заходи були головним предметом суперечок під час переговорів всередині ЄУ.

«Підтримка стабільного, передбачуваного та збалансованого трансатлантичного партнерства відповідає інтересам обох сторін. Сьогодні Європейська Унія виконує свої зобов'язання. Ми є і залишимося надійним та відповідальним партнером у сфері глобальної торгівлі», – заявив Майкл Даміанос, міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру, який головував на зустрічі.

Як випливає з пресрелізу, рішення про скасування імпортного мита на американські промислові товари діятиме до кінця 2029 року, тобто коли в Білому домі вже сидітиме новий президент. США в обмін збережуть 15-відсоткові мита на європейський експорт.

Нагадаємо, що торговельну угоду між ЄУ і США було укладено на перемовинах між американським президентом Трампом та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у липні 2025 року. У її рамках Вашінґтон збереже мито на європейські товари на рівні 15% у всіх галузях, крім постачання сталі та алюмінію – на них діятиме ставка у 50%. Євроунія, своєю чергою, зобов'язалася скасувати тарифи на всі американські промислові товари та відкрити ринок для широкого кола американської продукції – морепродуктів, молочних товарів, свинини та соєвої олії. Однак остаточний текст документа мала узгодити ЄУ.

Раніше Трамп встановив для ЄУ термін до четвертого липня (день, коли США святкуватимуть 250-ліття незалежності): якщо до того часу не буде досягнуто угоди, він запровадить нові тарифи та збільшить тарифи на автомобілі з нинішніх 15% до 25%. Такий крок особливо сильно вдарив би по німецьких автовиробниках.

Сполучені Штати залишаються найбільшим торговим партнером Євросоюзу, на частку їхніх економічних відносин припадає майже 30 відсотків світової торгівлі.