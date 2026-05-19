Китай таємно вишколює російських військовиків.

Курси присвячені застосуванню дронів, використанню вибухівки, мін та засобів радіоелектронної боротьби

 

 

Близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року пройшли навчання у Китаї у рамках непублічної угоди між двома країнами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на відповідні документи та джерела у трьох європейських розвідках.

 

Навчання російських військових проходило на об'єктах у Пекіні та Нанкіні. Курси були присвячені застосуванню дронів, а також використанню вибухівки, мін та засобів радіоелектронної боротьби.

 

За словами джерел Reuters у розвідках, своєю чергою, китайські військовики як мінімум з 2024 року приїжджають на навчання до Росії. Проте про навчання росіян у Китаї раніше не було відомо.

 

Європейські джерела також заявили аґенції, що як мінімум деякі з військовослужбовців, які пройшли навчання в Китаї, пізніше брали участь в операціях зі застосуванням дронів на українському фронті.

 

Навчаючи російських військовослужбовців на оперативному та тактичному рівні, які потім беруть участь у війні в Україні, Китай набагато більше безпосередньо бере участь у російсько-українському конфлікті, ніж вважалося раніше, заявив один із представників розвідки.

 

Влада Китаю з початку російсько-української війни послідовно заявляє про свою нейтральну позицію. При цьому Пекін продовжує постачати до Росії товари подвійного призначення, які потім використовуються у військовій промисловості. Президент України Володимир Зеленський у квітні звинуватив Китай у постачанні зброї до Росії.

20.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Коло виру
Віталій Портников
Не просто відбитися від агресії. Наше головне завдання – не опинитися на березі цієї темної російської ріки, не потрапити у вир, з якого немає порятунку
17.05.26 | | Дискурси
Доцільність як вектор інформації
Олександр ФІЛЬЦ
Біт фіксує розрізнення; сенс переживає його як інформаційну напругу; смисл надає їй форму; доцільність скеровує цю форму до нового образу дійсності
16.05.26 | | Дискурси
Межі Розуму та природа Знання
Олег Яськів
Розмова-полілог науковців про Знання, Віру та Істину довкола праці Девіда Г'юма «Трактат про людську природу» у Центрі Шептицького УКУ
15.05.26 | | Дискурси
Трамп, Сі й «пастка Фукідіда»
Максим МУЛЯР
Приїзд Трампа до Китаю мав би відбутися вже давно, з огляду на кількість й актуальність питань, що накопчилися у відносинах між країнами. Тому візит цей можна назвати запізнілим. 
15.05.26 | | У світі
Довгий шлях до канонізації Євгена Гакмана
Андрій Бойда
Це постать, яку сміло можна вважати буковинським Шептицьким – досить поглянути на досягнення, які за життя встиг здійснити владика Євгеній.
15.05.26 | | Минуле
Систематична таблиця незабутніх місць
Тарас Прохасько
Хоч знаєш місця, де все добре стає автоматично, але намагаєшся бути з ними тоді, коли нікого не подразнюєш своєю присутністю
14.05.26 | | Дискурси
45 міжнародний фестиваль «Віртуози»
Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» відбудеться традиційно у Львові наприкінці весни - з 17 по 30 травня - об’єднавши музику, місто і людей у просторі тривалого культурного діалогу.
14.05.26 | | Штука
Сурми останнього дня
Юрій Винничук
Кожне покоління вважає, що переживає щось цілковито унікальне, щось, що ніколи не траплялося ні з ким до нього і ніколи не станеться ні з ким після нього.
13.05.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.