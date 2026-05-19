Китай таємно вишколює російських військовиків.

Курси присвячені застосуванню дронів, використанню вибухівки, мін та засобів радіоелектронної боротьби

Близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року пройшли навчання у Китаї у рамках непублічної угоди між двома країнами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на відповідні документи та джерела у трьох європейських розвідках.

Навчання російських військових проходило на об'єктах у Пекіні та Нанкіні. Курси були присвячені застосуванню дронів, а також використанню вибухівки, мін та засобів радіоелектронної боротьби.

За словами джерел Reuters у розвідках, своєю чергою, китайські військовики як мінімум з 2024 року приїжджають на навчання до Росії. Проте про навчання росіян у Китаї раніше не було відомо.

Європейські джерела також заявили аґенції, що як мінімум деякі з військовослужбовців, які пройшли навчання в Китаї, пізніше брали участь в операціях зі застосуванням дронів на українському фронті.

Навчаючи російських військовослужбовців на оперативному та тактичному рівні, які потім беруть участь у війні в Україні, Китай набагато більше безпосередньо бере участь у російсько-українському конфлікті, ніж вважалося раніше, заявив один із представників розвідки.

Влада Китаю з початку російсько-української війни послідовно заявляє про свою нейтральну позицію. При цьому Пекін продовжує постачати до Росії товари подвійного призначення, які потім використовуються у військовій промисловості. Президент України Володимир Зеленський у квітні звинуватив Китай у постачанні зброї до Росії.