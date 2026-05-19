Гримаси Феміди

Юрко ТИМЧУК

Горгону Персей не зарубав, їй натягли пов’язку на очі, дали меч і терези, і попросили не дивитися на простих смертних, аби не сталося перевиробництва будматеріалів. Огляд подій тижня в Україні.

 

Застава тижня

 

 

На деякий час найпопулярнішим фразеологізмом в країні став «З миру по нитці – убогому петля». Саме за таким принципом для вже легендарного Андрія Єрмака збирали гроші, аби за гратами він сидів не критично довго. Проблема виникла, бо найбільший фінансовий кавалок (30 мільйонів гривень) в заставу (140 мільйонів гривень) заніс Серій Ребров, а цей колись порядний гравець у футбол став геть нефартовим тренером і вболівальники Єрмака дуже переживали, що допомога від Сергія Станіславовича нашкодить Андрієві Борисовичу.

 

Трохи таки нашкодила, бо про підозру екс-керівнику ОП повідомили 11 травня, наступні два дні суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу, і тільки 14 травня ВАКС відправив Єрмака під варту на два місяці з альтернативою застави у згадані 140 мільйонів гривень. Наступного дня потрібні для відносної свободи Єрмака гроші були зібрані, але свою роль зіграв календар - вечір п’ятниці не є часом, коли банки рятують від перебування в СІЗО, і підозрюваний у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» таки провів вихідні в некомфортних умовах. В понеділок вийшов.

 

З корупційної історії поки що найцікавіше виглядає назва того кооперативу. На початку 80-их років минулого століття Річард та Естер Шапіро в компанії з Аароном Спелінгом створили серіал «Династія». Телевізійне «мило» транслювалася з 12 січня 1981 року по 11 травня 1989 року. Не треба шукати якусь нумерологію, просто будемо чекати продовження дійства не в штаті Колорадо, а десь в кабінетах на Печерських пагорбах.

 

Трибунал тижня

 

 

«Путін завжди хотів увійти в історію. І цей Трибунал допоможе йому цього досягти. Він увійде в історію. Як злочинець. І не лише він. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги», - міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав це після засідання 37-ми держав, які ухвалили рішення про затвердження Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – третього установчого документа Спеціального трибуналу.

 

Сибіга порівнює евентуальну Гаагу з процесом в Нюрнбергу, але є проблема в створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд не може розглядати справи щодо злочину агресії. Тому логічніше запускати в сторону північного сходу від нашого кордону дрони і ракети, а потім вже поцікавитися чи потрібний мешканцям Кремля ціаністий калій.

 

Вікове тижня

 

 

«Люди – основа нашої стійкості та економічної спроможності. Кожен і кожна потрібні для економіки в умовах війни та відновлення країни. Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці. Для цього уряд запускає «Досвід має значення» - національну програму дорослого стажування для людей 50+», - написала в соціальних мережах Юлія Свириденко, яка є прем’єр-міністром.

 

Шпаргалка, яку Юлія Анатолівна поширила для людей, що встигли подорослішати, має допомогти тим, хто пережили «лихі 90-ті» і тепер допоможуть вижити тим, хто про Кашпіровського і Чумака не знає.

 

Продовжуючи експлуатацію фразеологізмів, то в цьому контексті можна згадати про те, що «Старий кінь борозни не зіпсує» і на це треба сподіватися.


 

Креатив тижня

 

 

Коля-катлєта вже не є найоригінальнішим фріком у Верховній Раді. Тимчасово цей титул перехопив Георгій Мазурашу. Знов згадаємо Єрмака (бо «Династія») і те, що в його історії хвороби фігурувала «Вероніка Феншуй». Мазурашу надихнувся темою з окультними науками, і зареєстрував законопроєкт №15251, який передбачає адміністративну відповідальність за надання платних послуг із ворожіння, магії, екстрасенсорики та інших езотеричних практик.

 

Напередодні він (Мазурашу) створив і очолив міжфракційне об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його». Тут можна було б написати багато сарказму, але хай краще це зроблять поганим почерком психіатри.

 

19.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Коло виру
Віталій Портников
Не просто відбитися від агресії. Наше головне завдання – не опинитися на березі цієї темної російської ріки, не потрапити у вир, з якого немає порятунку
17.05.26 | | Дискурси
Доцільність як вектор інформації
Олександр ФІЛЬЦ
Біт фіксує розрізнення; сенс переживає його як інформаційну напругу; смисл надає їй форму; доцільність скеровує цю форму до нового образу дійсності
16.05.26 | | Дискурси
Межі Розуму та природа Знання
Олег Яськів
Розмова-полілог науковців про Знання, Віру та Істину довкола праці Девіда Г'юма «Трактат про людську природу» у Центрі Шептицького УКУ
15.05.26 | | Дискурси
Трамп, Сі й «пастка Фукідіда»
Максим МУЛЯР
Приїзд Трампа до Китаю мав би відбутися вже давно, з огляду на кількість й актуальність питань, що накопчилися у відносинах між країнами. Тому візит цей можна назвати запізнілим. 
15.05.26 | | У світі
Довгий шлях до канонізації Євгена Гакмана
Андрій Бойда
Це постать, яку сміло можна вважати буковинським Шептицьким – досить поглянути на досягнення, які за життя встиг здійснити владика Євгеній.
15.05.26 | | Минуле
Систематична таблиця незабутніх місць
Тарас Прохасько
Хоч знаєш місця, де все добре стає автоматично, але намагаєшся бути з ними тоді, коли нікого не подразнюєш своєю присутністю
14.05.26 | | Дискурси
45 міжнародний фестиваль «Віртуози»
Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» відбудеться традиційно у Львові наприкінці весни - з 17 по 30 травня - об’єднавши музику, місто і людей у просторі тривалого культурного діалогу.
14.05.26 | | Штука
Сурми останнього дня
Юрій Винничук
Кожне покоління вважає, що переживає щось цілковито унікальне, щось, що ніколи не траплялося ні з ким до нього і ніколи не станеться ні з ким після нього.
13.05.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.