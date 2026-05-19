Гримаси Феміди

Горгону Персей не зарубав, їй натягли пов’язку на очі, дали меч і терези, і попросили не дивитися на простих смертних, аби не сталося перевиробництва будматеріалів. Огляд подій тижня в Україні.

Застава тижня

На деякий час найпопулярнішим фразеологізмом в країні став «З миру по нитці – убогому петля». Саме за таким принципом для вже легендарного Андрія Єрмака збирали гроші, аби за гратами він сидів не критично довго. Проблема виникла, бо найбільший фінансовий кавалок (30 мільйонів гривень) в заставу (140 мільйонів гривень) заніс Серій Ребров, а цей колись порядний гравець у футбол став геть нефартовим тренером і вболівальники Єрмака дуже переживали, що допомога від Сергія Станіславовича нашкодить Андрієві Борисовичу.

Трохи таки нашкодила, бо про підозру екс-керівнику ОП повідомили 11 травня, наступні два дні суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу, і тільки 14 травня ВАКС відправив Єрмака під варту на два місяці з альтернативою застави у згадані 140 мільйонів гривень. Наступного дня потрібні для відносної свободи Єрмака гроші були зібрані, але свою роль зіграв календар - вечір п’ятниці не є часом, коли банки рятують від перебування в СІЗО, і підозрюваний у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» таки провів вихідні в некомфортних умовах. В понеділок вийшов.

З корупційної історії поки що найцікавіше виглядає назва того кооперативу. На початку 80-их років минулого століття Річард та Естер Шапіро в компанії з Аароном Спелінгом створили серіал «Династія». Телевізійне «мило» транслювалася з 12 січня 1981 року по 11 травня 1989 року. Не треба шукати якусь нумерологію, просто будемо чекати продовження дійства не в штаті Колорадо, а десь в кабінетах на Печерських пагорбах.

Трибунал тижня

«Путін завжди хотів увійти в історію. І цей Трибунал допоможе йому цього досягти. Він увійде в історію. Як злочинець. І не лише він. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги», - міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав це після засідання 37-ми держав, які ухвалили рішення про затвердження Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – третього установчого документа Спеціального трибуналу.

Сибіга порівнює евентуальну Гаагу з процесом в Нюрнбергу, але є проблема в створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд не може розглядати справи щодо злочину агресії. Тому логічніше запускати в сторону північного сходу від нашого кордону дрони і ракети, а потім вже поцікавитися чи потрібний мешканцям Кремля ціаністий калій.

Вікове тижня

«Люди – основа нашої стійкості та економічної спроможності. Кожен і кожна потрібні для економіки в умовах війни та відновлення країни. Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці. Для цього уряд запускає «Досвід має значення» - національну програму дорослого стажування для людей 50+», - написала в соціальних мережах Юлія Свириденко, яка є прем’єр-міністром.

Шпаргалка, яку Юлія Анатолівна поширила для людей, що встигли подорослішати, має допомогти тим, хто пережили «лихі 90-ті» і тепер допоможуть вижити тим, хто про Кашпіровського і Чумака не знає.

Продовжуючи експлуатацію фразеологізмів, то в цьому контексті можна згадати про те, що «Старий кінь борозни не зіпсує» і на це треба сподіватися.





Креатив тижня

Коля-катлєта вже не є найоригінальнішим фріком у Верховній Раді. Тимчасово цей титул перехопив Георгій Мазурашу. Знов згадаємо Єрмака (бо «Династія») і те, що в його історії хвороби фігурувала «Вероніка Феншуй». Мазурашу надихнувся темою з окультними науками, і зареєстрував законопроєкт №15251, який передбачає адміністративну відповідальність за надання платних послуг із ворожіння, магії, екстрасенсорики та інших езотеричних практик.

Напередодні він (Мазурашу) створив і очолив міжфракційне об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його». Тут можна було б написати багато сарказму, але хай краще це зроблять поганим почерком психіатри.