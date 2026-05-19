Угорщина найближчим часом розпочне перемовини з Україною про вступ до ЄУ.

Головною вимогою нового угорського уряду є забезпечення прав закарпатських угорців.

Аніта Орбан

Угорщина висловила готовність найближчими тижнями підтримати перемовини про вступ України до Європейської Унії. Про це повідомило видання Politico з покликом на європейських чиновників. За їхніми словами, це підтверджують консультації Будапешта та Києва щодо вирішення проблем закарпатськими угорців.

Напередодні нова міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан (Orbán Anita) провела телефонат з українським колегою Андрієм Сибігою. «Крок Угорщини щодо початку переговорів з Києвом про права угорських меншин в Україні – це сигнал про те, що Будапешт, ймовірно, найближчими тижнями підтримає початок офіційних перемовин про вступ України до ЄУ», – заявила очільниця угорської дипломатії після розмови зі Сибігою.

При цьому джерела Politico застерегли від очікувань швидких переговорів з цього питання. Вони назвали «трохи оптимістичними» припущення, що контакти щодо вступу України до ЄУ можуть розпочатися наступного тижня на засіданні Ради ЄУ зі загальних питань. «Я дійсно думаю, що є можливість зібрати першу групу, проте вона буде дуже обмежена», – уточнив один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, що проти вступу України до Європейської Унії затято виступав колишній угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. На парламентських виборах в Угорщині у квітні перемогу здобула опозиційна партія «Тиса», а її голова Петер Мадяр став новим прем’єром. Забезпечення прав закарпатських угорців в Україні є однією з умов нового угорського уряду для того, щоб країна схвалила вступ України до ЄУ.