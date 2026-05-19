Трамп заявив, що призупинив атаку на Іран.

Він стверджує, що існує «дуже хороший шанс» досягти «цілком прийнятної» угоди з Іраном.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що відклав «заплановану військову атаку на Ісламську Республіку Іран», яка за твердженням глави Білого дому, мала відбутися у вівторок, 19 травня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост Трампа у соцмережі Truth Social.

«На серйозних переговорах, що тривають, емір Катара Тамім ібн Хамад ібн Халіфа Аль Тані, принц-спадкоємець Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман, президент ОАЕ шейх Мухаммед бін Заїд Аль Нахаян попросили мене відкласти нашу атаку на Іран, яка була запланована на завтра. З поваги до цих лідерів я проінструктував шефа Пентаґону Піта Геґсета, начальника Об'єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна, збройних сил США, щоб атаки на Іран завтра не було. Але також я проінструктував їх бути готовими розпочати повноцінний масштабний наступ на Іран, за першою ж вказівкою, якщо прийнятної угоди не буде», – написав американський президент.

Трамп також зазначив, що призупинив запланований напад на Іран після того, як Тегеран надіслав Вашінґтону мирну пропозицію. І тепер, за його словами, існує «дуже хороший шанс» досягти «цілком прийнятної» угоди про обмеження ядерної програми Ірану. «ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ ІРАНУ НЕ БУДЕ!», – написав капслоком глава Білого дому.

Іран наразі публічно не прокоментував останню заяву Трампа.