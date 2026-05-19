1546-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

 

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних ударів, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, пункт управління, три ПУ БпЛА та іще три важливих об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Приліпка, Ветеринарне та в бік Графського, Караїчного.

На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів, в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Дробишеве, Новосергіївка та в бік Озерного, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у бік Рай-Олександрівки та Калеників.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Бересток, Степанівка та в бік Костянтинівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Никанорівка та Покровськ.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз в бік Воронного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у бік Злагоди, Нового Запоріжжя, Чарівного, Цвіткового, Рівного, Залізничного, Рибного, Староукраїнки, Гіркого.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводив чотири атаки, в бік Антонівки та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також знешкоджено один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотних літальних апарати, 262 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

 

• У ніч з 17 на 18 травня російські війська завдали масштабного удару по Україні, задіявши 546 безпілотників і ракет, у тому числі 14 балістичних ракет.

• Нова керована плануюча бомба українського виробництва, ймовірно, дозволить українським військам розширити кампанію з повітряного перекриття простору бою проти російських військ та об’єктів у ближньому та оперативному тилу.

• Російська економіка продовжує відчувати на собі тягар сукупних наслідків понад чотирирічної війни у поєднанні з кампанією України з нанесення ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі.

• Російські джерела припускають, що генерал-полковник Лапін може стати наступним головою Комітету з питань оборони Державної Думи Росії.

• Можлива заміна Картаполова на Лапіна, якщо вона підтвердиться, стане продовженням практики президента Росії Володимира Путіна щодо ротації високопоставлених командирів на інші посади, незважаючи на їхні погані результати на полі бою.

 

 

19.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Трамп, Сі й «пастка Фукідіда»
Максим МУЛЯР
Приїзд Трампа до Китаю мав би відбутися вже давно, з огляду на кількість й актуальність питань, що накопчилися у відносинах між країнами. Тому візит цей можна назвати запізнілим. 
15.05.26 | | У світі
Довгий шлях до канонізації Євгена Гакмана
Андрій Бойда
Це постать, яку сміло можна вважати буковинським Шептицьким – досить поглянути на досягнення, які за життя встиг здійснити владика Євгеній.
15.05.26 | | Минуле
Систематична таблиця незабутніх місць
Тарас Прохасько
Хоч знаєш місця, де все добре стає автоматично, але намагаєшся бути з ними тоді, коли нікого не подразнюєш своєю присутністю
14.05.26 | | Дискурси
45 міжнародний фестиваль «Віртуози»
Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» відбудеться традиційно у Львові наприкінці весни - з 17 по 30 травня - об’єднавши музику, місто і людей у просторі тривалого культурного діалогу.
14.05.26 | | Штука
Сурми останнього дня
Юрій Винничук
Кожне покоління вважає, що переживає щось цілковито унікальне, щось, що ніколи не траплялося ні з ким до нього і ніколи не станеться ні з ким після нього.
13.05.26 | | Дискурси
Європейський тур Віоліни Петриченко
Українська піаністка Віоліна Петриченко представляє музику українських композиторів Федора Якименка та Сергія Борткевича. Концертний маршрут охоплює Німеччину, Україну та Велику Британію і триває з кінця квітня до початку червня.
13.05.26 | | Штука
Наш фільм на фестивалі у Франції
Тася Пугач
У Парижі відбулася світова прем’єра українського документального фільму «Мир для Ніни», що розповідає про матір українського військового, закатованого у російському полоні.
13.05.26 | | Штука
Рутина з інтригою
Юрко ТИМЧУК
Нас би могла здивувати висадка інопланетян десь у Бакоті, але не здивує, бо радник міністра оборони Сергій Флеш попередив, що польоти НЛО вже зафіксовані. Будемо чекати, що фактор Єрмака змінить ситуацію.
12.05.26 | | Україна

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.