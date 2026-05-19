США знову пролонгували на 30 днів пом’якшення нафтових санкцій для Росії.

Хоча американське Міністерство фінансів двічі обіцяло цього не робити.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів подовжило ще на 30 днів виняток зі санкцій щодо російської нафти, яка перевозиться морем. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Американський міністр фінансів Скотт Бессент (Scott Bessent) підтвердив видачу тимчасової ліцензії.

За словами Бессента, рішення ухвалено, щоб найбільш уразливі країни могли отримати доступ до російської нафти, яка вже перебуває в морі. У Вашінґтоні вважають, що це допоможе стабілізувати світовий нафтовий ринок на тлі кризи, спричиненої блокуванням Ормузької протоки.

Попередня ліцензія, яка дозволяла операції з російською нафтою та нафтопродуктами, закінчилася вранці 16 травня. Вона поширювалася на нафту, запомповану на танкери до 17 квітня, і була запроваджена на тлі енергетичної кризи після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Перше послаблення США щодо експорту російської нафти було запроваджено 13 березня в умовах зростання цін на енергоносії після початку війни проти Ірану. Спочатку вони діяли протягом 30 днів – до 11 квітня. Тоді Бессент назвав це «вузькоспрямованим і короткостроковим» заходом. Потім США подовжили ліцензію на продаж російських нафти та нафтопродуктів, які вже завантажені на танкери, до 16 травня. У попередні рази після кожної пролонґації пом’якшення нафтових санкцій для Росії Бессент обіцяв, що цього більше не повторится.

Газета The New York Times повідомляла, що після пом'якшення санкцій Росія щодобово отримувала понад 100 млн. доларів додаткових доходів від продажу нафти. За даними Міжнародної енергетичної аґенції, доходи РФ від продажу нафти в березні майже подвоїлися порівняно з лютим і становили 19 млрд доларів.