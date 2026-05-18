Помер Степан Кубів. Його поховають на Личаківському цвинтарі.

Сьогодні, 18 травня стало відомо про смерть Степана Кубіва — львівського політика, банкіра та народного депетата двох скликань, який свого часу працював в уряді та очолював Національний банк України. Колеги з парламенту повідомили, що причиною раптової смерті політика став тромб. Степану Кубіву було 64 роки.

Прощання з ним відбуватиметься у Львові впродовж двох днів. Місце поховання - Личаківське кладовище.

Вівторок, 19 травня 16:30 — прибуття тіла до Архикатедрального собору святого Юра. Початок прощання. 20:00 — чин парастасу. Домовина з тілом залишатиметься у храмі. Середа, 20 травня 13:00 — чин похорону в Архикатедральному соборі святого Юра. 14:30 — загальноміська церемонія прощання біля міської Ратуші. 15:00 — прибуття похоронної процесії на Личаківське кладовище. Чин погребіння.





ДЛЯ ДОВІДКИ:

Степан Кубів народився 19 березня 1962 року у селі Мшанець на Тернопільщині. Навчався у сільській школі, а згодом вступив до Львівського державного університету імені Івана Франка, де у 1984 році закінчив математичний факультет.

Протягом другої половини 1980-х років Кубів працював у структурах комсомолу, займаючись організацією науково-технічної творчості молоді, координацією студентських загонів та роботою у вченій раді університету.

У дев'яностих роках керував молодіжним об'єднанням "Студентський Львів".

З середини 1990-х років Степан Кубів перейшов у фінансово-банківську сферу. Почавши у 1994 році з посади спеціаліста планово-економічного відділу в "Західно-Українському Комерційному банку", він за короткий час пройшов кар'єрні сходинки до керівних посад. Головним досягненням цього періоду стало його керівництво "Кредобанком" з 2000 по 2008 рік.

Паралельно Кубів набував знання в академічній площині: у 2002 році здобув другу освіту за спеціальністю "Економіка та менеджмент" у Львівській політехніці, у 2006 році захистив кандидатську дисертацію, а з 2008 року став доцентом кафедри маркетингу та логістики.

Економічний статус дозволив Кубіву розпочати активну політичну діяльність на регіональному рівні. Протягом двох скликань (з 2006 по 2012 рік) він був депутатом Львівської обласної ради, де послідовно очолював великі фракції — спершу "Нашої України", згодом "Фронту Змін", а також займав посаду заступника голови бюджетної комісії.

У жовтні 2012 року обраний народним депутатом України від ВО «Батьківщина».

Пізніше у 2014 році він знову став народним депутатом — цього разу від Блоку Петра Порошенка. Представник Президента України у Верховній Раді України 8 скликання.

Під час Революції Гідності Степан Кубів був комендантом Будинку профспілок у Києві та входив до Штабу національного спротиву.

У лютому 2014 року був призначений головою Національного банку України відразу після зміни влади. На цій посаді він працював у період економічної та політичної кризи, коли в Україні відбувся перехід до політики плаваючого валютного курсу та інфляційного таргетування. Водночас саме цей період супроводжувався різким падінням курсу гривні, що викликало критику суспільства та експертів.

З 2016 до 2019 року Кубів обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Також він очолював товариство "Меморіал" імені Василя Стуса, займався громадською діяльністю та був членом наглядових рад львівських університетів.