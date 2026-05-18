У Білорусі розпочалися спільні з Росією ядерні навчання.

Військовики відпрацьовують потайливе переміщення ядерних боєприпасів та підготовку їх до застосування.

Міністерство оборони Білорусі у понеділок, 18 травня, оголосило про початок навчань підрозділів бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення, які проводяться спільно з російською стороною. У їхньому ході планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування. Про це повідомив телеканал Belsat.

«Головною особливістю цього заходу стане перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування з непідготовлених районів на всій території Республіки Білорусь. Основний наголос буде зроблено на відпрацювання питань потайливості, переміщення на значні відстані, проведення розрахунків для застосування сил та засобів», – йдеться у повідомленні пресслужби міноборони Білорусі.

Білоруське військове відомство запевнило, що навчання мають плановий характер у рамках союзної держави, «не спрямовані проти третіх країн і не становлять загроз безпеці в регіоні».

Про плани розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі диктатор Росії Владімір Путін оголосив ще наприкінці березня 2023 року – тоді ж він повідомив про перекидання в країну ракетного комплексу «Искандер» та десятьох літаків-носіїв тактичної ядерної зброї. З 2023 року в Білорусі розміщено російську тактичну ядерну зброю – за оцінками експертів, туди перевезено десятки ядерних боєголовок. Крім того, в країні було розміщено російські ракетні комплекси середньої дальності «Орешник», здатні нести ядерний заряд.

Москва при цьому наполягає, що не порушує Договір про непоширення ядерної зброї. Мовляв, зброя розміщена на білоруській території, але залишається під російським контролем і формально Білорусі не передається.