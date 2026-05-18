1545-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу (22 ракети і 524 БпЛА):

- 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" (райони пусків – Ростовська обл. РФ, ТОТ АР Крим);

- 8 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків – ТОТ АР Крим);

- 524 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, безпілотники-імітатори типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецька, Гвардійське ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 507 цілей – 4 ракети та 503 безпілотники різних типів:

- 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (50%);

- 503 ворожі БпЛА різних типів (96%).

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 11 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 2846 із 3029 запущених по Україні БпЛА (разом – 94%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1367,2% артилерійських систем (з них 10,6% за минулий тиждень),

159,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

98,6% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:40 Застава за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака у визначеному судом розмірі 140 млн грн вже внесена повністю, повідомили у Вищому антикорупційному суді України.

09:35 Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали дев'ять людей та одна загинула, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Російські окупанти в ніч на понеділок здійснили масовану атаку по Дніпру та Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали 26 людей, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:25 Двоє людей постраждали внаслідок російської атаки Одеси, повідомив начальник МВА Сергій Лисак. У Київському та Приморському районах міста зафіксовано влучання БпЛА у три житлові будинки, одноповерховий будинок в Приморському районі зруйновано, в інших будинках пошкоджено фасади та дахи.

09:20 Впродовж доби російські війська завдали 756 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого в Запорізькому районі троє людей поранені, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 242 бойові зіткнення. Вчора противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода, Уланове. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника та один пункт управління БпЛА. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ, здійснив 95 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано п’ять штурмових дій ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Ізбицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки й Колодязного. На Куп’янському напрямку ворог атакував двічі, в бік Петропавлівки та Куп’янська-Вузлового. На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного та Миколаївки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного, Кучерів Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Іванівка, Нове Шахове та у бік Мирного, Білицького, Сергіївки та Новопавлівки. На Олександрівському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я та Степногірська. На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також знешкоджено один танк, п’ять бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, один вертоліт, п’ять наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 16 на 17 травня українські війська завдали ударів по кількох російських підприємствах оборонної промисловості та об’єктах нафтової інфраструктури в Москві та Московській області у відповідь на серію посилених ударів Росії по Україні 13 та 14 травня.

• Серія ударів України 16–17 травня довела, що Росія, як і раніше, не здатна ефективно захищати свою столицю, і ця слабкість викликала значне розчарування в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі.

• В ніч з 16 на 17 травня українські війська продовжили кампанію ударів на великі відстані по російських військових кораблях у Каспійському морі. Російські війська запустили 278 безпілотників проти України.