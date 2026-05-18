Кая Каллас закинула Росії, Китаю та США, що вони прагнуть зруйнувати Євроунію.

Тому вона закликала країни-члени «триматися разом».

 

 

Росія, США та Китай зацікавлені в роз'єднаній Європі. Про це в неділю, 17 травня, заявила верховна представниця Європейської Унії зі закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, виступаючи на Конференції Леннарта Мері в Таллінні. Про це повідомляє видання Politico.

 

«Адміністрація Трампа не любить об'єднану Європейську Унію, оскільки блок є геополітичною силою, з якою Вашінґтону доводиться боротися. Їм (Росії, Китаю та США) не подобається ЄУ, це цілком очевидно. Але нам потрібно зрозуміти, чому їм не подобається ЄУ; чому Китаю не подобається ЄУ, чому Росії. Це тому, що якщо ми триматимемося разом, якщо ми діємо разом, тоді ми будемо рівноправними силами, ми будемо сильними», – зазначила Кая Каллас.

 

Каллас зазначила, що Москві, Вашінґтону чи Пекіну, «звичайно, простіше» мати справу з окремими країнами, які набагато менші за розміром, ніж з блоком, здатним діяти як рівноправна сила. За її словами, риторика на кшталт «у мене з вами чудові відносини, але я не люблю Європейську Унію» є частиною стратегії США «розділяй і володарюй».

 

У зв'язку з цим голова європейської дипломатії закликала країни – члени ЄУ не послаблювати блок, укладаючи двосторонні угоди з Вашінґтоном. «Я дуже стурбована, тому що іноді бачу, як деякі країни йдуть цим шляхом. Поділ дійсно працює», – бідкалася вона.

 

Кая Каллас закликав країни – члени ЄУ захищати Унію та укладати угоди в рамках блоку. Про США, Китай та Росію вона заявила таке: «Ці держави хочуть розвалити Європейську Унію тому, що ми набагато сильніші, коли ми разом».

 

З початку другої каденції Дональда Трампа низка країн ЄУ намагалися створити власні канали зв'язку з Вашінґтоном. При цьому, наприклад, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні позиціонувала себе потенційним посередником між Європою і США, допоки ця стратегія не провалилася в умовах критики Трампом самої Мелоні й Папи Римського Лева XIV.

 

18.05.2026

