Болгарія неочікувано здобула перемогу на «Євробаченні-2026».

Українська виконавиця LELÉKA опинився на 9 місці.

Dara

Співачка Dara із Болгарії з композицією Bangaranga несподівано для всіх перемогла на цьогорічному конкурсі «Євробачення», який завершився в ніч на неділю, 17 травня, у столиці Австрії. Вона обійшла головних фаворитів, визначених букмекерами, – фінський дует у складі скрипальки Лінди Лампеніус (Linda Lampenius) та співака Пете Паркконена (Pete Parkkonen), а також австралійську суперзірку Дельту Гудрем (Delta Goodrem). Про це повідомив австрійський телеканал ORF.

Болгарія три останні роки взагалі не брала участі в крнкурсі, а тепер здійснила приголомшливий камбек, вперше вигравши змагання. Причому Dara перемогла зі шаленим відривом, набравши 516 балів – 204 від національних журі та 312 від глядачів.

Несподіванкою стали й лауреати двох наступних місць. Друге місце посів Ноам Беттан з Ізраїлю (343 бали) зі шансоном Michelle, а третє – румунка Александра Кепітенську (Alexandra Căpitănescu) з (296) з гард роковою композицією Choke Me. Цікаво, що молдавська публіка, як повідомляють тамтешні ЗМІ, не дала румунці жодного балу.



Українська співачка LELEKA з піснею Ridnym посіла дев’яте місце на конкурсі, набравши 221 бал. 54 – від журі, а 167 – від глядачів.

Підготовка до ювілейного 70-го «Євробачення» стала однією з найскладніших в історії конкурсу. Через участь у ньому Ізраїлю п'ять країн бойкотували шоу у Відні. Приводом для бойкоту стали наслідки воєнної операції цієї країни у Секторі Ґаза. Під час виступу ізраїльтянина Ноама Беттана у першому півфіналі «Євробачення» 12 травня у залі можна було почути викрики антиізраїльських активістів. Проте у фіналі публіка тепло привітала представника Ізраїлю, який, як вже було сказано, посів друге місце. А заявлена ​​на суботу, 16 травня, багатотисячна акція протесту проти участі Ізраїлю у «Євробаченні» не зібрала й тисячі учасників.