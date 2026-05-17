Болгарія неочікувано здобула перемогу на «Євробаченні-2026».

Українська виконавиця LELÉKA опинився на 9 місці.

 

                                      Dara

 

Співачка Dara із Болгарії з композицією Bangaranga несподівано для всіх перемогла на цьогорічному конкурсі «Євробачення», який завершився в ніч на неділю, 17 травня, у столиці Австрії. Вона обійшла головних фаворитів, визначених букмекерами, – фінський дует у складі скрипальки Лінди Лампеніус (Linda Lampenius) та співака Пете Паркконена (Pete Parkkonen), а також австралійську суперзірку Дельту Гудрем (Delta Goodrem). Про це повідомив австрійський телеканал ORF.

 

Болгарія три останні роки взагалі не брала участі в крнкурсі, а тепер здійснила приголомшливий камбек, вперше вигравши змагання. Причому Dara перемогла зі шаленим відривом, набравши 516 балів – 204 від національних журі та 312 від глядачів.

 

Несподіванкою стали й лауреати двох наступних місць. Друге місце посів Ноам Беттан з Ізраїлю (343 бали) зі шансоном Michelle, а третє – румунка Александра Кепітенську (Alexandra Căpitănescu) з (296) з гард роковою композицією Choke Me. Цікаво, що молдавська публіка, як повідомляють тамтешні ЗМІ, не дала румунці жодного балу.
 

Українська співачка LELEKA з піснею Ridnym посіла дев’яте місце на конкурсі, набравши 221 бал. 54 – від журі, а 167 – від глядачів. 

 

 

Підготовка до ювілейного 70-го «Євробачення» стала однією з найскладніших в історії конкурсу. Через участь у ньому Ізраїлю п'ять країн бойкотували шоу у Відні. Приводом для бойкоту стали наслідки воєнної операції цієї країни у Секторі Ґаза. Під час виступу ізраїльтянина Ноама Беттана у першому півфіналі «Євробачення» 12 травня у залі можна було почути викрики антиізраїльських активістів. Проте у фіналі публіка тепло привітала представника Ізраїлю, який, як вже було сказано, посів друге місце. А заявлена ​​на суботу, 16 травня, багатотисячна акція протесту проти участі Ізраїлю у «Євробаченні» не зібрала й тисячі учасників.

17.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Трамп, Сі й «пастка Фукідіда»
Максим МУЛЯР
Приїзд Трампа до Китаю мав би відбутися вже давно, з огляду на кількість й актуальність питань, що накопчилися у відносинах між країнами. Тому візит цей можна назвати запізнілим. 
15.05.26 | | У світі
Довгий шлях до канонізації Євгена Гакмана
Андрій Бойда
Це постать, яку сміло можна вважати буковинським Шептицьким – досить поглянути на досягнення, які за життя встиг здійснити владика Євгеній.
15.05.26 | | Минуле
45 міжнародний фестиваль «Віртуози»
Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» відбудеться традиційно у Львові наприкінці весни - з 17 по 30 травня - об’єднавши музику, місто і людей у просторі тривалого культурного діалогу.
14.05.26 | | Штука
Сурми останнього дня
Юрій Винничук
Кожне покоління вважає, що переживає щось цілковито унікальне, щось, що ніколи не траплялося ні з ким до нього і ніколи не станеться ні з ким після нього.
13.05.26 | | Дискурси
Європейський тур Віоліни Петриченко
Українська піаністка Віоліна Петриченко представляє музику українських композиторів Федора Якименка та Сергія Борткевича. Концертний маршрут охоплює Німеччину, Україну та Велику Британію і триває з кінця квітня до початку червня.
13.05.26 | | Штука
Наш фільм на фестивалі у Франції
Тася Пугач
У Парижі відбулася світова прем’єра українського документального фільму «Мир для Ніни», що розповідає про матір українського військового, закатованого у російському полоні.
13.05.26 | | Штука
Рутина з інтригою
Юрко ТИМЧУК
Нас би могла здивувати висадка інопланетян десь у Бакоті, але не здивує, бо радник міністра оборони Сергій Флеш попередив, що польоти НЛО вже зафіксовані. Будемо чекати, що фактор Єрмака змінить ситуацію.
12.05.26 | | Україна
Музика, достойна слухача
Соломія Сорока
Приємно повертатися на львівську сцену у співпраці з «Віртуозами Львова», Сергієм Бурком, Володимиром Дудою — музикантами, з якими я виростала. Зі Скориком виростала, свої ноти він мені подарував, схоже склалося і зі Станковичем.
12.05.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.