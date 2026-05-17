1544-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1240 російських атак (позаминулого тижня – 1240), при цьому знищено 7290 російських військових (позаминулого – 7290): у середньому 5,9 за атаку (позаминулого – 5,9).



11:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1509 кореговані авіаційні бомби, що більше, як було попереднього тижня (1464), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:30 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 287 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" (97%) на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 2343 із 2505 запущених по Україні БпЛА (разом – 94%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1365,6% артилерійських систем (з них 11,4% за минулий тиждень),

159,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

98,5% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 У Дніпропетровській області внаслідок нічних російських атак постраждали вісім людей, а також зафіксовано руйнування житлової та промислової інфраструктури у кількох районах, повідомили в ДСНС України.

09:30 Впродовж минулої доби внаслідок масованих російських атак по Запоріжжю, Пологівському та Запорізькому районах поранення дістали семеро людей, а обстріли та удари були зафіксовані по 49 населених пунктах області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:25 У Миколаївській області протягом минулої доби внаслідок російських атак дронами постраждали двоє чоловіків, також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

09:20 У Дніпрі внаслідок нічної атаки російських військ поранено троє людей осіб, повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, скинув 300 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9645 дронів-камікадзе та здійснив 3305 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Вільна Слобода та Бачівськ Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження особового складу, сім артилерійських систем, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 17 боєзіткнень, ворог завдав п’яти авіаційних ударів, застосував 11 керованих бомб, здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Радьківка, Гранів, Ізбицьке та Стариця. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах населених пунктів Новоосинове, Курилівка та Подоли. На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Степове, Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Ямпіль, Лиман та Озерне. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Торецьке, Удачне, Сергіївка та Молодецьке. На Олександрівському та Оріхівському напрямках ворог вчора не проводив наступальних дій. На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Злагода, Гірке, Криничне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Залізничне та Чарівне. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в напрямку Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також ворог втратив один танк, чотири бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 13 наземних робототехнічних комплексів, 2131 безпілотний літальний апарат, дві ракети, 325 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вже п’ятий місяць поспіль найвище російське військове командування подає вкрай неточну оцінку ситуації на полі бою, абсурдно стверджуючи, що російські війська наступають на захід від Куп’янська, який вони, насправді, не захопили.

• Заяви Герасімова про просування на захід від Куп’янська та вздовж лінії Куп’янськ-Борова-Лиман є надзвичайно перебільшеними навіть у порівнянні з найамбітнішими твердженнями російських ультранаціоналістів щодо цього району.

• Ці перебільшені заяви про вигадані успіхи, а також скарги військових блогерів можуть свідчити про те, що найвище керівництво російського військового командування або не усвідомлює, або не хоче визнавати реалії на полі бою навіть перед самим собою, і тому дозволяє власним фальшуванням впливати на російське оперативне та стратегічне планування.

• Російські військові блогери продовжують попереджати, що українські контратаки та неправдиві повідомлення про успіхи в інших районах фронту створюють складні ситуації, на які російське військове командування не може адекватно реагувати.

• Кремль продовжує розширювати свої зусилля з паспортизації в Придністров’ї — проросійському сепаратистському регіоні Молдови – щоб поглибити російський вплив у регіоні.