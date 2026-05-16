Доцільність як вектор інформації

ВІД БІТІВ ДО НОВОГО ОБРАЗУ ДІЙСНОСТІ

Замість короткого вступу.

У цій роботі ми користуємося наступними визначеннями:

Що таке «біт»? – це найменша інформаційна одиниця для кількісного вимірювання будь-якого розрізнення.

Що таке «кількісна інформація»? – це числовий обсяг даних про щось після отримання повідомлення.

Що таке «доцільність інформації»? – це скерування інформації у процес трансформації «старого» образу дійсності у новий.

Що таке «сенс»? – це чуттєво-інтуїтивна, заснована на досвіді напруга будь-якого процесу пізнання, яка ґрунтується на припущенні нового образу дійсності.

Що таке «смисл»? – це пізнавальний спосіб артикуляції, у якій інформаційна напруга припущення набуває конкретної форми у вигляді понятійної пропозиції.

Що таке «доцільність»? – це «вектор», який спрямовує пізнавальний процес у напрямку формування нового образу дійсності.

Що таке «знання»? – це обґрунтована істинність узгодження сенсів і смислів щодо наявної дійсності.

Що таке «пізнання»? – це процес обґрунтування істинності узгоджених сенсів і смислів наявної дійсності.

1. Навіщо піднімати питання про другий вимір інформації?

Сучасний світ живе в ситуації безпрецедентного темпу зростання інформації. Даних стає дедалі більше і вони накопичуються у таких об’ємах, які не встигають бути належно зафіксованими і каталогізованими, не кажучи вже про їхню систематизовану обробку. Повідомлення, окремі сигнали, тексти і зображення, статистичні масиви та обчислювальні моделі множаться швидше, ніж людина, культура чи навіть наукова спільнота встигають їх осмислювати. Але без належного осмислення кількісна інформація залишається німою: сама кількість «безмовної» інформації не гарантує ні розуміння, ні знання, ні нового образу дійсності.

Можна мати величезний масив даних і водночас не знати, що з ним робити. Можна накопичити тисячі фактів і не сформувати жодного цілісного бачення. Можна отримати точні вимірювання і все ж не зрозуміти, який образ досліджуваної дійсності вони дозволяють сконструювати. Саме тому проблема інформації сьогодні полягає не лише в її кількості, а й у її доцільності.

Класичний кількісний підхід до інформації є необхідним і незамінним, як «тверда опора» у каркасі знання і вміння отримане знання застосувати в дії. Цей підхід дозволяє вимірювати обсяг повідомлень, кількість розрізнень між даними, зменшення невизначеності у наявній дійсності, ефективність передавання сигналів. У цьому сенсі біт є блискучим винаходом одиниці технічно обчислюваної інформації. Але він не відповідає на інше питання: чи це «біт-розрізнення» має смисл для живої, психічної, пізнавальної або культурної системи?

Біт фіксує відмінність. Але сам по собі він не визначає, чи ця відмінність спрямовує пізнання від попереднього образу дійсності до її передбачуваного нового образу. А якщо ні, то чи не додається це розрізнення лише до безцільного шуму. Він не каже, чи певний сигнал змінює наше розуміння ситуації, чи просто збільшує обсяг даних. Він не показує, чи нове розрізнення здатне скерувати пізнавальну енергію системи до формування нового, більш цілісного образу самої себе.

Простий приклад можна взяти з будь-якої наукової дисципліни. Дослідник може мати сотні результатів вимірювань, зображень, показників, графіків і формул. Кількісно інформації багато. Але розуміння «що до чого» зазвичай виникає не від самого накопичення даних, а від того, що певне розрізнення раптом стає доцільним і спрямовує думку в бік інтуїтивного «щось тут є!». Одна деталь наявної дійсності, одна невідповідність у наявній картині світу, один «симптоматичний сигнал», який спершу здавався другорядним, спонукає переосмислювати весь попередній образ існуючої дійсності. У такій ситуації і в цей момент дані стають не просто кількістю, а смислово скерованою інформацією.

Подібне відбувається і в повсякденному житті. Людина може довго мати безліч фрагментів досвіду: повторювані варіанти одного і того ж конфлікту, тілесні реакції на різні стреси, тривоги «наперед», випадкові спогади та незрозумілі для себе рішення. Кількісно це все постачає “інформацію”. Але тільки тоді, коли між цими порозкиданими у досвіді фрагментами виникає доцільний зв’язок, вони починають формувати новий образ себе, власної історії або ситуації. До того часу вони можуть існувати як розрізнені дані, що не складаються в знання.

Отже, виникає потреба поставити питання ширше: чи можна мислити інформацію не лише як кількість розрізнень, а і як здатність цих розрізнень брати участь у спрямуванні пізнання на шляху формування нового образу дійсності?

Саме це питання і є вихідним для концепції доцільної інформації. Йдеться не про заперечення кількісної теорії інформації, а про її доповнення другим виміром – доцільнісним. Якщо кількісний вимір відповідає на питання “скільки розрізнень?”, то доцільнісний вимір відповідає на питання “які з цих розрізнень здатні скерувати перехід до нового образу дійсності?”

2. Вихідне визначення доцільності

Доцільність ми вже попередньо визначили як можливість дійсності формувати новий образ самої себе.

Вповні очевидно, що така можливість – можливість нового образу – не здатна бути зреалізованою, якщо не існує образу “старого”, попереднього. Інакше не було б самої точки відліку: не було б взірця, щодо якого новий образ міг би постати саме як новий; не було б того, що підлягає трансформації. Ми не можемо осмислено сказати: “сформуймо новий образ”, не запитуючи водночас: “новий образ чого?”

Відтак запропонований підхід важливий тим, що доцільність у нашому визначенні та розумінні не є просто метою, заданою звідкись ззовні, і не є просто корисністю результату. Вона є внутрішньою здатністю дійсності переходити від попереднього образу самої себе до нового, майбутнього образу.

Інакше кажучи: Доцільність – це не лише відповідність певній меті, а здатність образу дійсності трансформуватися в новий образ, не втрачаючи смислової тяглості.

При цьому необхідно додати, що під смисловою тяглістю тут ми будемо розуміти не просте збереження попереднього стану, а смисловий зв’язок між попереднім і новим образом. За аналогією до кантівського розрізнення трьох модусів часу – постійності (Beharrlichkeit), послідовності (Folge) й одночасності (Zugleichsein) [1] – смислову тяглість можна описати як таку постійність, що зберігається в послідовності зміни та дозволяє попередньому образові бути смислово присутнім у новому.

Тому доцільність можна розглядати як трансформаційний принцип, або як принцип чи функцію перетворення попереднього образу дійсності в новий образ за умови збереження смислової тяглості між ними.

Це можна пояснити на прикладі Музею Зиґмунда Фройда у Відні, на Берґґассе, 19. У цьому будинку Фройд жив і працював майже пів століття – від 1891 року до вимушеної еміграції після нацистської окупації Австрії у 1938 році. Будинок зберіг багато рис свого попереднього образу: адресу, фасад, планування, пам’ять кімнат, окремі речі, книги й сліди життя та праці Фройда. Водночас він був внутрішньо переформатований: колишній житловий і робочий простір став музейним простором, до якого були включені також інші приміщення будинку.

Саме тому Берґґассе, 19 є добрим прикладом смислової тяглості. Старий образ оселі й кабінету “родоначальника психоаналізу” не був просто знищений або замінений новою музейною функцією. Він був трансформований у новий образ – музей Зиґмунда Фройда, один із символічно важливих пунктів психоаналітичного й культурного пейзажу Відня. Новозбудований музей, навіть якби він був зручнішим, більшим або технологічно досконалішим, не міг би зберегти тієї самої смислової атмосфери, бо втратив би головне: присутність попереднього образу в новому.

Отже: доцільна трансформація не руйнує старий образ, а дозволяє йому бути смислово присутнім у новому.

3. Наявний образ дійсності і перехід до нового образу

Поняття доцільності, запропоноване вище, вимагає уточнення ще одного поняття – образу дійсності.

Під образом дійсності тут слід розуміти не просто зорову картину, уявлення або суб’єктивну фантазію. Образ дійсності – це цілісна конфігурація досвіду, підґрунтя передбачень, смислової орієнтації, можливості дії та способу розуміння того, що є. Він поєднує в собі те, як дійсність уже була сприйнята, як вона переживалась і переживається тепер, і чи може вона бути спрямована до нового стану.

Умовно такий образ можна позначити грецькою літерою ε (від гр. εἶδος, eidos = образ, вид, форма). Тоді попередній образ дійсності можна позначити як:

εₙ, а можливий новий образ – як: εₙ₊₁. Сам перехід, відтак, можна записати у найпростішій формі:

εₙ → εₙ₊₁.

Але цей запис не слід розуміти як «механічну» зміну одного стану на інший, тобто як зміну частин одного образу на відповідні частини другого. Новий образ не є довільною заміною попереднього. Він може бути новим лише щодо того, що вже було у попередньому досвіді щодо старого образу, попереднього способу впорядкування дійсності.

Крім усього, новий образ не виникає з порожнечі. Він виникає як відповідь на недостатність попереднього образу і водночас як продовження його смислової тяглості. Якщо зв’язок із попереднім образом повністю втрачається, ми отримуємо не доцільну трансформацію, а розрив, фантазію або випадкову заміну. Якщо ж попередній образ не допускає жодної зміни, тоді новий образ не може постати взагалі.

Тому доцільний перехід від εₙ до εₙ₊₁ передбачає дві умови:

1. попередній образ уже виявляється недостатнім для нового досвіду;

2. новий образ зберігає смисловий зв’язок із попереднім, хоча й трансформує його.

Саме в цій точці й починається власне пізнавальна робота. Дійсність не просто “оновлює свій образ”; вона набуває можливості бути інакше побаченою, зрозумілою й осмисленою інакше. А це означає, що доцільність є не лише властивістю завершеного результату, а принципом переходу.

4. Смислова “суперпозиція” минулого і майбутнього

Коли ми говоримо про перехід від попереднього образу дійсності до нового, важливо уникнути спрощення. Може здатися, що спочатку існує старий образ, потім він зникає, а на його місці виникає новий. Але в реальному процесі пізнання, переживання й культурної трансформації все відбувається складніше.

Новий образ, щойно він з’являється лише як можливість, починає змінювати спосіб прочитання попереднього досвіду. Минуле не просто лишається позаду. Воно переосмислюється у світлі можливого майбутнього образу. Те, що раніше здавалося випадковим, другорядним або незрозумілим, може раптом набути нового смислу.

У цьому сенсі можна умовно вжити поняття смислової “суперпозиції” минулого і майбутнього. Йдеться не про пряму аналогію із квантово-фізичною суперпозицією в її строгому сенсі, а про евристичне поняття: попередній досвід може бути прочитаний по-різному залежно від того, який майбутній образ починає набувати доцільності. (У психоаналізі та психології це геніально передбачив Зігмунд Фройд у феномені переписування спогадів під впливом теперішніх подій – у феномені Trägheit).

Доцільність пов’язує не “застигле минуле” і “готове майбутнє”, а переосмислюваний минулий досвід і можливий майбутній образ дійсності. Тому можна сказати: майбутній образ не скасовує минулого, а змушує досвід минулого по-новому заговорити.

Це означає, що зв’язок між минулим і майбутнім є двобічним. З одного боку, попередній досвід обмежує поле можливих майбутніх образів. Бо ж зрозуміло: не будь-яка інформація і не будь-які фрагменти минулого образу дійсності підштовхують до пошуків нового її образу, а лише ті, які підказують: “тут щось є!” З іншого боку, не кожен новий образ є доцільним; він має бути здатним увійти у смислову тяглість із тим, що вже було. Сама можливість майбутнього нового образу дійсності вже змінює значення попереднього досвіду, бо дозволяє побачити в ньому такі лінії, які раніше не були очевидними.

Отже: доцільність є інформаційною напругою взаємного узгодження між переосмисленим минулим і можливим майбутнім образом дійсності.

Це формулювання потребує подальшого уточнення, бо поняття “інформаційної напруги” стає одним із ключових для всієї концепції.

5. Інформаційна напруга

Інформаційна напруга виникає там, де попередній образ дійсності уже не може повністю організувати новий досвід, але новий образ ще не набув достатньої форми, очевидності й смислової впорядкованості.

Це проміжний стан: старий образ уже недостатній, але новий ще не сформований, і саме тому інформаційна напруга не є просто розривом у кількісних даних. Навпаки, даних може бути надто багато. Проблема полягає в тому, що сукупність кількісних даних ще недостатньо організована, аби створити можливість формування нового образу. Накопичені дані, хоча і вказують на неузгодженість, але ще не дають її розв’язання.

Інформаційна напруга не є «енергодайною» сама по собі. Було б неточним сказати, що “інформація має енергію” у прямому фізичному сенсі. Але інформаційна напруга може мобілізувати пізнавальну енергію системи, бо вона вказує на потребу трансформації образу.

Інакше кажучи: інформаційна напруга є умовою мобілізації пізнавальної енергії.

Вона вказує, що попередній образ дійсності вже не забезпечує достатньої узгодженості з досвідом, а тому система мусить або перебудувати образ, або зменшити напругу іншим способом – наприклад, через спрощення, заперечення, “надлишкову стабільність” [2] чи хаотичне накопичення нових даних.

Ефект доцільної трансформації відрізняється від простого зняття інформаційної напруги. Таку напругу можна погасити примітивно: не думати і витіснити потребу осмислювати дані, замінити складне пояснення простим визнанням складності, сховатися в догму або в шум. Але така мінімізація напруги не веде до нового образу дійсності. Вона лише тимчасово зменшує дискомфорт за рахунок “консервації” старого стану речей.

Натомість продуктивна мінімізація (зменшення) інформаційної напруги відбувається тоді, коли напруга спрямовується у конструктивний бік – до формування нового образу. Тут доцільність діє як вектор спрямування трансформації: вона не просто нівелює ступінь невизначеності, а переводить її в нову, повнішу впорядкованість.

Тому можна сказати: інформаційна напруга виникає там, де старий образ дійсності уже недостатній, а новий ще не очевидний; доцільність є вектором продуктивного розв’язання цієї напруги через формування нового образу дійсності.

Це поняття дозволяє нам точніше зрозуміти, чому інформація не може бути зведена до кількості розрізнень. Розрізнення стає справді значущим лише тоді, коли воно входить у поле інформаційної напруги й може бути скероване до нового образу.

6. Сенси і смисли як два рівні роботи з інформаційною напругою

У цьому місці варто повернутися до вже неодноразово сформульованого нами розрізнення сенсів і смислів [3, 4].

Сенси ми розуміємо як інтуїтивно-досвідні припущення про доцільність наявної дійсності. Якщо ж доцільність є можливістю формування нового образу дійсності, то сенси вже містять у собі первинну інформаційну напругу: попередній образ виявляється недостатнім, але новий образ ще не має чіткої форми. У побутовому вживанні така ситуація звучить – “О! тут щось є суттєве!”

Саме тому припущення є першою формою пізнавального вираження цієї напруги. Припущення не є знанням, але воно вже не є породженням довільної фантазії. Воно виникає там, де досвід вказує на можливість нового образу, хоча цей образ ще не може бути повністю артикульований.

Тому можемо уточнити: сенс є припущенням, у якому інформаційна напруга вперше набуває пізнавального напряму.

Смисли натомість є способом артикуляції цієї напруги. Вони надають інтуїтивному припущенню понятійну, мовну, пропозиційну форму. Те, що на рівні сенсів переживалося як неясне передчуття, на рівні смислів починає набувати форми висловлювання, відтак – пояснення, відтак – гіпотези або теоретичної конструкції.

Тому можемо і тут уточнити: смисл є артикуляцією, у якій інформаційна напруга набуває понятійної форми.

У цій перспективі інформаційна напруга виникає на рівні сенсів і мінімізується на рівні смислів. Доцільність у цьому разі постає як вектор переходу від сенсової напруги до смислової впорядкованості.

Або іншими словами: сенси виявляють інформаційну напругу; смисли надають цій напрузі форму; доцільність скеровує перехід між ними до нового образу дійсності.

Цей пункт є важливим, бо він пов’язує концепцію доцільної інформації з ширшою концепцією пізнання. Інформація стає пізнавально значущою не тому, що її просто багато, а тому, що вона входить у процес узгодження сенсів і смислів.

7. Кількісний і доцільнісний виміри інформації

Тепер можна повернутися до вихідної проблеми інформації.

Ми вже сказали, що кількісний вимір інформації відповідає на питання: скільки є розрізнень і які їхні величини? Скільки можливостей вибору? Скільки сигналів? Скільки невизначеності зменшено або збереглося? Тут біт є законною й необхідною одиницею. Тобто, біт фіксує розрізнення, але не визначає, чи це розрізнення є доцільним для формування нового образу дійсності.

Ми також сказали, що інформація у живих, психічних, пізнавальних і культурних системах потребує другого виміру – доцільнісного, і що цей вимір інформації відповідає на інше питання: чи це розрізнення здатне скерувати трансформацію образу дійсності?

Або: чи це розрізнення включається у процес переходу від попереднього образу до нового? У такому розумінні інформація має щонайменше два виміри:

1. кількісний – як міра розрізнень;

2. доцільнісний – як міра здатності цих розрізнень скеровувати формування нового образу.

Тому можемо тепер сказати: біт фіксує розрізнення; доцільність визначає, чи це розрізнення має смисл для нового образу дійсності.

Саме тут стає зрозумілим, чому велика кількість даних може не приводити до знання. Якщо кількісна інформація зростає, але її доцільнісний вимір залишається слабким або відсутнім, система отримує не новий образ, а інформаційний шум. Дані множаться, але не формують смислової впорядкованості. І навпаки, іноді невелика кількість інформації може мати високу доцільнісну значущість. Одна точна клінічна деталь, одна правильно поставлена гіпотеза, одна фраза пацієнта, один неочікуваний результат експерименту можуть змінити весь образ ситуації, якщо вони потрапляють у поле інформаційної напруги й відкривають можливість нового смислового впорядкування.

Отже: інформація набуває повної пізнавальної значущості не тоді, коли вона лише збільшує кількість розрізнень, а тоді, коли ці розрізнення стають доцільними для трансформації образу дійсності.

8. Доцільність як «вектор» мінімізації інформаційної напруги

Якщо інформаційна напруга виникає між недостатністю попереднього образу дійсності і можливістю її нового образу, то доцільність ми можемо розуміти як вектор продуктивного розв’язання цієї напруги.

Цей «вектор» ми не пропонуємо розглядати як визначений напрямок до зовнішньої мети. Він виникає в процесі узгодження сенсів і смислів, тобто в напрямку від інтуїтивного припущення до понятійно оформленого нового образу.

Доцільність не зводиться до кількісно-механічного зменшення напруги. Її завдання не полягає в тому, щоб будь-якою ціною «опанувати» невизначеність, а в тому, щоб спрямувати невизначеність у бік нового образу, в якому попередній досвід не скасовується, а переосмислюється.

Тому доцільність можна визначити ще і так: доцільність є вектором мінімізації інформаційної напруги у процесі формування нового образу дійсності. Або розгорнутіше: доцільність є вектором, який спрямовує інформаційну напругу від сенсового припущення до смислової впорядкованості нового образу.

Це дозволяє поєднати інформаційний, енергетичний і смисловий аспекти процесу пізнання у такій послідовності: біт фіксує розрізнення → розрізнення може виявити неузгодженість → неузгодженість породжує інформаційну напругу → інформаційна напруга мобілізує пізнавальну енергію системи → доцільність скеровує цю енергію у напрямку формування нового образу → смисли артикулюють цей образ → знання обґрунтовує істинність узгодження сенсів і смислів щодо дійсності.

Це ми і пропонуємо вважати центральним механізмом доцільної інформації.

9. Знання як обґрунтоване розв’язання інформаційної напруги

У цій точці можна повернутися до ширшого визначення знання.

Якщо знання розуміти як обґрунтовану істинність узгоджених сенсів і смислів щодо феноменально проявленої дійсності, то концепція доцільної інформації дозволяє уточнити сам процес цього узгодження.

1. На рівні сенсів виникає інтуїтивно-досвідне припущення про доцільність наявної дійсності. Це припущення виражає інформаційну напругу: попередній образ уже недостатній, новий ще не артикульований, але його можливість уже передчувається.

2. На рівні смислів ця напруга набуває понятійної форми. Те, що спершу було інтуїтивним передчуттям, стає висловлюванням, гіпотезою, поясненням, моделлю або образом. Смисли не нівелюють напругу, а впорядковують її спрямування, роблять її придатною для обґрунтування процесу формування ширшого образу дійсності.

3. Гіпотеза в цій перспективі може розумітися як перша смислова форма, у якій інформаційна напруга сенсів набуває пізнавального напряму можливого знання.

4. Тоді знання постає не як просте накопичення інформації, а як результат доцільного перетворення інформаційної напруги сенсів у обґрунтовану смислову форму.

Підсумовуючи, можна сформулювати це так: знання є обґрунтованою істинністю такого узгодження сенсів і смислів, у якому інформаційна напруга знаходить свою доцільну реалізацію - формування нового образу наявної дійсності.

Відтак, знання постає не як накопичення даних, а як обґрунтоване розв’язання інформаційної напруги – через узгодження між інтуїтивними припущеннями сенсів і понятійними артикуляціями смислів щодо дійсності.

Таке розуміння дозволяє відрізнити знання від даних, інформацію від шуму, а гіпотезу від довільної фантазії. Дані можуть бути численними, але не вести до знання. Інформація може бути кількісно великою, але порожньою у своїй доцільності. Гіпотеза може бути цікавою, але не обґрунтованою. Знання виникає лише тоді, коли сенси і смисли узгоджуються щодо дійсності й проходять процедуру обґрунтування істинності.

Отже, доцільна інформація є необхідним, але не самодостатнім шляхом до знання. Вона мобілізує пізнавальну енергію, скеровує розрізнення до нового образу, але знання потребує ще й обґрунтування істинності цього переходу.

10. Замість висновків: надлишок інформації і дефіцит доцільності

1. У сучасному світі проблема дедалі частіше полягає не в нестачі інформації, а в надлишку кількісної інформації при дефіциті її доцільнісного виміру.

2. Дані накопичуються, але не завжди гарантують можливість сформувати новий образ дійсності. Кількісні дані множаться, але вони не обов’язково стають смислово значущими. У таких умовах інформація може не зменшувати, а збільшувати напругу непередбачуваності, бо система отримує дедалі більше фрагментів – але без достатнього вектора їхнього впорядкування.

3. Це можна було би вже називати кризою доцільної інформації.

4. Вихід із такої ситуації не може полягати лише в кращих обчисленнях або швидшій обробці даних. Потрібна здатність розрізняти, які саме дані включаються в інформаційну напругу, які сенси вони пробуджують, які смисли можуть їх артикулювати і який новий образ дійсності може з цього постати.

5. Саме тому доцільність слід розуміти як вектор організації інформації.

6. Вона не скасовує кількісний вимір, але його доповнює; не заперечує “біт”, але вказує, що біт сам по собі ще не є знанням. Доцільний вимір інформації лише наголошує, що пізнання потребує не лише розрахунку розрізнень, а і смислового скерування їхньої трансформації. Перефразовуючи формулу Дж. Вілера (John Archibald Wheeler) – “it from bit”, можна було би сказати: “new image from purposive bit”: новий образ дійсності постає не з самого біта, а з доцільно скерованого розрізнення.

7. Отже, у повному пізнавальному процесі роль інформації не вичерпується кількістю розрізнень: біт фіксує розрізнення; сенс переживає це розрізнення як інформаційну напругу; смисл надає цій напрузі форму; доцільність скеровує цю форму до нового образу дійсності; знання обґрунтовує істинність такого переходу.

Список посилань

1. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, “Analogien der Erfahrung”, A 177 / B 219: “Die drei Modi der Zeit sind Beharrlichkeit, Folge und Zugleichsein.”

2. Фільц, О., Психотерапія узалежнень (аддикцій): ескіз концепції. Український психоаналітичний журнал, 2025, 2(3), 90-100.

3. Фільц О., Німі сенси, сліпі смисли: оновлення епістемологічної формули знання. Збруч, 26.08.2025.

4. Фільц О., Знання як доцільність сенсів та смислів. Збруч, 25.11.2025.

Автор висловлює подяку Орестові Друлю за обговорення тексту статті та слушні зауваги.