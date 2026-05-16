США та Ізраїль готуються до відновлення війни проти Ірану.

Ймовірно, американці проведуть наземну операцію зі захоплення іранських запасів урану

 

 

Сполучені Штати й Ізраїль ведуть інтенсивну підготовку до евентуального відновлення військових дій проти Ірану вже наступного тижня. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на джерела серед чиновників країн Близького Сходу.

 

«Пентагон готується до можливості поновлення найближчими днями операції "Епічна лють", яка була призупинена після того, як президент оголосив про припинення вогню минулого місяця, нехай навіть під новою назвою», – йдеться у статті.

 

За даними видання, найближчі помічники Трампа підготували план поновлення активних бойових дій ще до його повернення з Китаю. Документ розроблений на випадок того, якщо лідер США вирішить вийти з глухого кута у війні з Іраном шляхом нових бомбардувань, йдеться в статті.

 

Якщо Трамп наважиться відновити бойові дії, одним із можливих варіантів розглядаються агресивніші бомбардування іранських військових об'єктів та інфраструктури, розповіли газеті американські чиновники.

 

Інший варіант передбачає наземну операцію за участю спецпризначенців. Американські військовики мають знайти збагачений уран, захований під землею на іранських ядерних об'єктах, і вилучити його. У березні на Близький Схід прибуло кілька сотень бійців сил спецпризначення на випадок такого розвитку подій.

 

Джерела The New York Times зазначають, що для наземної операції знадобляться тисячі військовослужбовців допоміжних військ, які повинні гарантувати периметр безпеки та зможуть розпочати бій з іранськими військами. Військові експерти визнають, що цей варіант пов'язаний із великим ризиком втрат.

 

За інформацією телеканалу NBC News, військова операція США проти Ірану надалі називатиметься «Кувалда» (Sledgehammer).

 

Трамп, за словами його помічників, наразі не ухвалив остаточного рішення. У Тегерані, своєю чергою, вже заявили, що готові «відповідати на будь-яку агресію».

 

16.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Трамп, Сі й «пастка Фукідіда»
Максим МУЛЯР
Приїзд Трампа до Китаю мав би відбутися вже давно, з огляду на кількість й актуальність питань, що накопчилися у відносинах між країнами. Тому візит цей можна назвати запізнілим. 
15.05.26 | | У світі
Довгий шлях до канонізації Євгена Гакмана
Андрій Бойда
Це постать, яку сміло можна вважати буковинським Шептицьким – досить поглянути на досягнення, які за життя встиг здійснити владика Євгеній.
15.05.26 | | Минуле
45 міжнародний фестиваль «Віртуози»
Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» відбудеться традиційно у Львові наприкінці весни - з 17 по 30 травня - об’єднавши музику, місто і людей у просторі тривалого культурного діалогу.
14.05.26 | | Штука
Європейський тур Віоліни Петриченко
Українська піаністка Віоліна Петриченко представляє музику українських композиторів Федора Якименка та Сергія Борткевича. Концертний маршрут охоплює Німеччину, Україну та Велику Британію і триває з кінця квітня до початку червня.
13.05.26 | | Штука
Наш фільм на фестивалі у Франції
Тася Пугач
У Парижі відбулася світова прем’єра українського документального фільму «Мир для Ніни», що розповідає про матір українського військового, закатованого у російському полоні.
13.05.26 | | Штука
Рутина з інтригою
Юрко ТИМЧУК
Нас би могла здивувати висадка інопланетян десь у Бакоті, але не здивує, бо радник міністра оборони Сергій Флеш попередив, що польоти НЛО вже зафіксовані. Будемо чекати, що фактор Єрмака змінить ситуацію.
12.05.26 | | Україна
Музика, достойна слухача
Соломія Сорока
Приємно повертатися на львівську сцену у співпраці з «Віртуозами Львова», Сергієм Бурком, Володимиром Дудою — музикантами, з якими я виростала. Зі Скориком виростала, свої ноти він мені подарував, схоже склалося і зі Станковичем.
12.05.26 | | Штука
«Без зайвого»: малярство Сергія Гая
Впевнено створюючи ритм кольорами, майстер зображає статичний та динамічний виміри життя, перетікання цих двох станів: імпульс та енергію вершника і спокій тілесного, так само як потенціал у паузах та наповненість і спокій у рухах.
12.05.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.