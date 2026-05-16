США та Ізраїль готуються до відновлення війни проти Ірану.

Ймовірно, американці проведуть наземну операцію зі захоплення іранських запасів урану

Сполучені Штати й Ізраїль ведуть інтенсивну підготовку до евентуального відновлення військових дій проти Ірану вже наступного тижня. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на джерела серед чиновників країн Близького Сходу.

«Пентагон готується до можливості поновлення найближчими днями операції "Епічна лють", яка була призупинена після того, як президент оголосив про припинення вогню минулого місяця, нехай навіть під новою назвою», – йдеться у статті.

За даними видання, найближчі помічники Трампа підготували план поновлення активних бойових дій ще до його повернення з Китаю. Документ розроблений на випадок того, якщо лідер США вирішить вийти з глухого кута у війні з Іраном шляхом нових бомбардувань, йдеться в статті.

Якщо Трамп наважиться відновити бойові дії, одним із можливих варіантів розглядаються агресивніші бомбардування іранських військових об'єктів та інфраструктури, розповіли газеті американські чиновники.

Інший варіант передбачає наземну операцію за участю спецпризначенців. Американські військовики мають знайти збагачений уран, захований під землею на іранських ядерних об'єктах, і вилучити його. У березні на Близький Схід прибуло кілька сотень бійців сил спецпризначення на випадок такого розвитку подій.

Джерела The New York Times зазначають, що для наземної операції знадобляться тисячі військовослужбовців допоміжних військ, які повинні гарантувати периметр безпеки та зможуть розпочати бій з іранськими військами. Військові експерти визнають, що цей варіант пов'язаний із великим ризиком втрат.

За інформацією телеканалу NBC News, військова операція США проти Ірану надалі називатиметься «Кувалда» (Sledgehammer).

Трамп, за словами його помічників, наразі не ухвалив остаточного рішення. У Тегерані, своєю чергою, вже заявили, що готові «відповідати на будь-яку агресію».