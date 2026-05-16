Концерн Mercedes висловив готовність виробляти військову техніку.

Німецький автоконцерн Mercedes може перейти до виробництва військової техніки на тлі глобальних загроз безпеці. Про це заявив генеральний директор Mercedes-Benz Group Ола Келленіус (Ola Källenius) в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, опублікованому у п'ятницю, 15 травня.

«Світ став більш непередбачуваним місцем, і, на мою думку, цілком очевидно, що Європі потрібно зміцнювати свій оборонний потенціал. Якщо ми зможемо відіграти у цьому процесі позитивну роль, ми будемо готові це зробити», – запевнив Келленіус.

За його словами, вихід концерну в сферу зброї можливий, якщо це буде «економічно доцільно». Водночас Келленіус запевнив, що новий оборонний бізнес становитиме лише «незначну частку» від загального портфеля концерну. Головною ж продукцією компанії залишатимуться цивільні автомобілі. Однак, за його прогнозом, саме збройова сфера може стати «зростаючою нішою».

У квітні газета Financial Times повідомила, що німецький автоконцерн Volkswagen веде перемовни з ізраїльською оборонною компанією Rafael Advanced Defense Systems щодо можливої ​​співпраці. За даними видання, сторони планують переобладнати завод Volkswagen в Оснабрюку, який зазнає труднощів, для виробництва компонентів ізраїльської системи протиракетної оборони «Залізний купол».