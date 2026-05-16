Концерн Mercedes висловив готовність виробляти військову техніку.

Керівництво компанії припускає, що може вийти на ринок зброї.

 

                   Ола Келленіус

 

Німецький автоконцерн Mercedes може перейти до виробництва військової техніки на тлі глобальних загроз безпеці. Про це заявив генеральний директор Mercedes-Benz Group Ола Келленіус (Ola Källenius) в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, опублікованому у п'ятницю, 15 травня.

 

«Світ став більш непередбачуваним місцем, і, на мою думку, цілком очевидно, що Європі потрібно зміцнювати свій оборонний потенціал. Якщо ми зможемо відіграти у цьому процесі позитивну роль, ми будемо готові це зробити», – запевнив Келленіус.

 

За його словами, вихід концерну в сферу зброї можливий, якщо це буде «економічно доцільно». Водночас Келленіус запевнив, що новий оборонний бізнес становитиме лише «незначну частку» від загального портфеля концерну. Головною ж продукцією компанії залишатимуться цивільні автомобілі. Однак, за його прогнозом, саме збройова сфера може стати «зростаючою нішою».

 

У квітні газета Financial Times повідомила, що німецький автоконцерн Volkswagen веде перемовни з ізраїльською оборонною компанією Rafael Advanced Defense Systems щодо можливої ​​співпраці. За даними видання, сторони планують переобладнати завод Volkswagen в Оснабрюку, який зазнає труднощів, для виробництва компонентів ізраїльської системи протиракетної оборони «Залізний купол».

16.05.2026

