1543-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:00 Трамп вирішує, чи відновлювати удари по Ірану, пише The New York Times з посиланням на джерела. Як зазначає видання, серед варіантів, представлених американському президенту, є більш агресивні бомбардування іранських військових об'єктів та об'єктів інфраструктури.

15:25 Зеленський провів телефонну розмову з французьким президентом Емманюелем Макроном, повідомляє пресслужба президента. Зазначається, що сторони обговорили посилення ППО і відкриття кластерів з ЄС. Президент зазначив, що Франція готова працювати з Україною щодо антибалістики.

14:50 Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати цієї осені на прохання Трампа, повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

14:15 Трамп заявив, що другий за ланкою командувач ІДІЛ Абу-Білал аль-Мінукі був убитий в результаті операції, проведеної військовими США та Нігерії.

13:40 Спецтрибунал щодо агресії РФ буде розташований у Гаазі, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

13:05 Путін відвідає Пекін з офіційним візитом 19-20 травня на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна.

12:30 Трамп після візиту до Китаю застеріг Тайвань від проголошення незалежності. За словами американського президента, Тайваню не варто очікувати на "карт-бланш" від США у разі війни з Китаєм.

"Нічого не змінилося. Я скажу ось що: я не хочу, щоб хтось став незалежним. І, знаєте, ми повинні подолати 9 500 миль, щоб воювати. Я цього не прагну. Я хочу, щоб вони охолонули. Я хочу, щоб Китай охолонув."

11:55 В Україну повернули 528 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

11:20 Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 21 травня у Швеції, повідомили в Альянсі.

10:45 Зеленський доручив Силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі, а також посилити Чернігівсько-Київський напрямок, повідомляє пресслужба президента.

"Пішла зараз більша активність росіян – я маю на увазі у розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч із Білоруссю."

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 294 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" (91%) на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 2091 із 2245 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

141,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1363,0% артилерійських систем (з них 11,2% за минулий тиждень),

159,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

98,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська завдали удару по Харкову з використанням дрона "Молнія", зафіксоване влучання на території гаражного кооперативу, постраждали троє людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:45 Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинула людина і постраждали 23 людини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

09:35 В Дніпропетровській області внаслідок російських атак постраждала людина, пошкоджені приватні будинки, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Росіяни понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією.

09:30 Російські війська в ніч на суботу атакували безпілотниками південь Одеської області, є постраждалі та пошкоджена житлова та портова інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 850 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого в Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, ще 21 поранена, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 263 бойових зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9153 дрони-камікадзе та здійснив 3027 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода та в Чернігівській області - Карповичі. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА, один склад та ще один важливий об’єкт ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБ, здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районах Стариці, Лиману, Синельникового та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував в бік Кіндрашівки та Радьківки. На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Ямпіль, Новий Мир, Озерне та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману, Діброви. На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував у бік Рай-Олександрівки та в районі Закітного. На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького, Миколайпілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке. На Олександрівському напрямку противник атакував один раз в бік Добропілля. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 33 атаки в районах Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Криничного. На Оріхівському напрямку штурмові дії окупантів не зафіксовані. На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки - в бік Антонівки та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також знешкоджено два танки, п’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, один літак, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1865 безпілотних літальних апаратів, 253 одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін подає у позитивному світлі дані про економічні показники Росії, які насправді свідчать про напружену ситуацію в економіці.

• Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія проводить розвідку центрів прийняття рішень у Києві та його околицях з метою можливих майбутніх ударів.

• Послаблення санкцій щодо Росії, особливо у поєднанні зі сповільненням поставок перехоплювачів «Патріот» до України, посилить і без того значну загрозу, яку російські ракетні удари становлять для України.

• Російська державна соціологічна служба нещодавно розпочала опитування «від дверей до дверей» і зафіксувала дещо вищі рейтинги схвалення та довіри до президента Росії Путіна після їхнього падіння протягом кількох тижнів.

• 15 травня Росія та Україна обмінялися по 250 полонених у рамках більш масштабного обміну полоненими «1000 на 1000», про який вони домовилися в рамках перемир’я на День Перемоги.