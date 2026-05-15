1542-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з ТОТ АР Крим, а також 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.

П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1856 із 1994 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1361,4% артилерійських систем (з них 12,1% за минулий тиждень),

159,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

98,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Впродовж доби російські війська завдали 772 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє поранені, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:45 Мати з донькою зазнали поранень через влучання ворожого БпЛА "Герань" в їхню оселю у Городнянській громаді на Чернігівщині о 6-й годині ранку, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

09:40 У Центральному районі Херсона внаслідок атаки ворожого безпілотника типу "Молния" по автомобілю постраждали четверо людей, повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.

09:35 Внаслідок російської атаки на Одеську область цієї ночі поранення отримали двоє людей, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

09:30 Унаслідок російської атаки на залізничну станцію у Вільнянську Запорізької області поранення отримали двоє людей, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

09:25 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 5 населених пунктах області, постраждали 39 людей, серед яких є діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:20 Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва, що тривали понад 28 годин після масованої атаки, завершено, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей, ще 48 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 55 ракет та 95 авіаційних ударів, скинувши 323 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8517 дронів-камікадзе та здійснив 2884 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Фотовиж, Пустогород, Будки, Ворожба. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника та ще один важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано сім штурмових дій ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Тернового, Радьківки й Ізбицького. На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази, в районах населених пунктів Курилівка, Новоплатонівка та Піщане. На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Дробишеве, Озерне, Ямпіль, Діброва та Ставки. На Слов’янському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Привілля. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Кучерів Яру, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Родинське, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Василівки, Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в напрямках населених пунктів Олександроград, Січневе, Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 25 атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Гуляйполе, Святопетрівка, Добропілля, Оленокостянтинівка, Чарівне, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах населених пунктів Щербаки та Плавні. На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки, в бік Антонівки, успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також знешкоджено чотири танки, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, сім наземних робототехнічних комплексів, 1780 безпілотних літальних апаратів, 41 ракету, 185 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська протягом двох днів здійснювали майже безперервні удари по Україні, задіявши загалом понад 1600 безпілотників та ракет великої дальності, які в основному були спрямовані на Київ і призвели до значних жертв серед цивільного населення.

• Цей масштабний удар по Києву не порушив російсько-українське перемир’я, оголошене в День перемоги, проте свідчить про те, що Росія веде переговори недобросовісно.

• Кремль продовжує замінювати губернаторів прикордонних областей, ймовірно, щоб зробити регіональних чиновників офірними цапами за більш загальні провали у забезпеченні безпеки кордонів.

• Шуваєв, який командував підрозділами, що, за повідомленнями, скоїли військові злочини в Україні, є частиною нової «еліти», яку Путін формує в російському уряді через програму «Час героїв».

• Кремль посилює цензуру реакцій на українські удари по Москві, що свідчить про його зростаючу стурбованість щодо нездатності захистити російський тил.

• Російські командири продовжують наказувати російським солдатам скоювати військові злочини в Україні.