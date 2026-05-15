Сі запропонував Трампові допомогу в судноплавстві через Ормузьку протоку.

Китай погодився придбати значно менше літаків Boeing, ніж передбачалося раніше.

 

 

Голова КНР Сі Цзіньпін запропонував президентові Сполучених Штатів Дональдові Трампу сприяння у забезпеченні судноплавства через Ормузьку протоку на тлі конфлікту навколо Ірану. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на слова самого Трампа.

 

Глава Білого дому заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, що китафйський лідер зацікавлений в угоді між Вашінґтоном і Тегераном. «Президент Сі хотів би, щоб угода відбулася. І він запропонував допомогу, сказавши: "Якщо я можу чимось допомогти, я хотів би допомогти"», – розповів президент США.

 

Трамп додав, що Сі Цзіньпін пообіцяв не постачати Ірану військової техніки. «Це дуже серйозна заява», – наголосив він

 

У Білому домі також повідомили, що Пекін зацікавлений у придбанні більшого обсягу американської нафти, щоб знизити залежність Китаю від постачання через Ормузьку протоку. Обидві сторони погодилися, що протока повинна залишатися відкритою для міжнародного судноплавства і не повинна зазнавати мілітаризації.

 

Дональд Трамп повідомив, що Китай погодився придбати 200 літаків Boeing. Ця цифра виявилася значно меншою, ніж очікували аналітики. Деталі угоди, зокрема коли і які типи літаків будуть поставлені Китаю, наразі не доступні. Напередодні зустрічі Трампа та Сі в експертному середовищі обговорювалося, що КНР купить щонайменше 500 літаків. За даними аґенції Reuters, новина про 200 літаків негативно вплинула на капіталізацію копорації Boeing, вартість акції якої впала на 4,1% під час ринкових торгів у четвер, 14 травня.

15.05.2026

