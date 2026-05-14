Трамп залишив Венсу таємну інструкцію на випадок своєї смерті.

Ще в січні Трамп передав Венсу «дуже чіткі вказівки» щодо «підриву» Ірану.

Президент США Дональд Трамп залишив своєму віцепрезидентові Джей Ді Венсу таємного листа з інструкціями на випадок, якщо з главою держави щось трапиться. Про це на подкасті Pod Force One розповів заступник помічника президента Себастьян Ґорка (Sebastian Gorka) – повідомило видання New York Post.

«У шухляді столу Resolute лежить лист, адресований віцепрезидентові на випадок, якщо з ним (Дональдом Трампом, – ред.) щось трапиться. У нас є протоколи, повірте мені. Не ті, що я можу обговорювати, але в нас є протоколи», – розповів пан Ґорка на подкасті.

Він зазначив, що не має побоювань щодо ймовірних замахів на американського президента з боку «іноземного противника». Однак Себастьян Ґорка нагадав, що в США існують правила наступності: згідно з американською конституцією, якщо чинний президент помирає чи втрачає дієздатність, його повноваження негайно переходять до віцепрезидента.

Відомо, що ще в січні цього року Трамп залишав Венсу «дуже чіткі вказівки» щодо «підриву» Ірану, якщо супротивники президента США реалізують погрози щодо його вбивства. «Я залишив повідомлення, якщо щось колись станеться, ми підірвемо [Іран], всю країну підірвуть», – сказав Трамп в програмі Katie Pavlich Tonight в етері американської кабельної новинної мережі NewsNation, коментуючи погрози атентату з боку Ірану.