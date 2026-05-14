Пожежу в Жовкві гасили до пізньої ночі: наслідки атаки дронів 13 травня.

Вдень 13 травня росіяни скерували на захід України понад 150 ударних дронів. Так, під атаку вперше з початку повномасштабної війни потрапив Ужгород, там зафіксували руйнування. В Івано-Франківську та на Рівненщині дрони влучили у житлові будинки, є загиблі та постраждалі. Також вибухи лунали на Львівщині та Волині.

У Жовкві (Львівщина) внаслідок подвійного влучання в об'єкт критичної інфраструктури зайнялася пожежа, яку гасили до пізньої ночі. Місто досі без світла, в області загалом повністю знеструмлені 17 населених пунктів, ще дев’ять – частково.

"Станом на 01:00 наші пожежники ліквідували вогонь у місці, куди влучили росіяни", – повідомив голова Жовківської громади Олег Вольський. Вчора він повідомляв таке: "На жаль, у Жовкві стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби. Прошу нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги. Тримаємось!"

Як раніше повідомили голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький та ДСНС Львівської області, під час повітряної тривоги росіяни атакували об’єкти енергетики та промисловості. Також через падіння уламків пошкоджено житловий будинок, у ньому вибиті вікна та пошкоджений дах. Люди, на щастя, не постраждали.

Влучання у житловий будинок сталося на Рівненщині, є загиблі й поранені. Також постраждали люди в Івано-Франківську та на Хмельниччині.

На Рівненщині начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про влучання ворога у цивільну інфраструктуру, зокрема в житловий будинок. Троє людей загинули, четверо поранені.

В "Укрзалізниці" повідомили, що двоє працівників підприємства загинули внаслідок ударів по залізничній інфраструктурі в Здолбунові (Рівненщина), ще двоє поранені.

Загалом вчора зафіксували 23 удари по залізничній інфраструктурі у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях. Є влучання в рухомий склад – ще вночі було пошкоджено три локомотиви.

В Івано-Франківську ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Керівниця місцевої ОВА Світлана Онищук повідомила, що по медичну допомогу звернулися дев’ятеро людей, серед них – двоє 15-річних дівчат. Чотирьох постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями.

В Прикарпаттяобленерго повідомили про аварійні відключення електроенергії.

Через російські удари по об'єктах на Закарпатті, зокрема в Ужгороді, Угорщина вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії до України викликала "на килим" російського посла в Будапешті Євгєнія Станіславова. Новопризначена голова МЗС країни Аніта Орбан опублікувала відеозвернення, в якому засудила масовану російську атаку на Україну та наголосила, що в атаці винна Росія. Вона повідомила, що Угорщині відомо про пʼять влучань БпЛА в об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури біля Сваляви та в Ужгороді.

Серія вибухів пролунала у Луцьку.

"Зафіксовані вибухи в центрі Луцька, інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється", – повідомила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.

Російські безпілотники атакували вчора також Хмельницьку область. Під час повітряної тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Відомо про трьох травмованих – їм надано медичну допомогу, стан їхній стабільний.