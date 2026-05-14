Уряд Угорщини рішуче засудив російський напад на Закарпаття.

Володимир Зеленський подякував Петеру Мадяру за його співчуття та тверду позицію.

 

 

Нова міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан (Orbán Anita) викликала у своє відомство посла Росії у Будапешті Євгєнія Станіславова у зв'язку з російськими дроновими атаками на Закарпатті. Про це повідомило угорське онлайн-видання HVG.

 

Російська повітряна атака на Закарпатті була одним з пунктів порядку денного першого засідання кабінету міністрів під головуванням прем’єра Петера Мадьяра, яке відбулося в середу, 13 травня. «Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття, де мешкають і угорці. Міністерка закордонних справ нового уряду Аніта Орбан викликала посла Росії до міністерства закордонних справ Угорщини на завтра об 11:30, щоб висловити йому те саме і запитати інформацію про те, коли Росія і Владімір Путін планують нарешті покласти край цій кривавій війні, яка почалася понад чотири роки тому», – заявив Мадяр.

 

За оцінкою угорського прем’єра, атака Росії, що торкнулася Закарпаття, проведена в ніч на 13 травня, стала наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. «Удари припали на Мукачеве, Ужгород, Сваляву та низку інших невеликих населених пунктів», – зазначив він.

 

Як повідомила угорська залізнична компанія MÁV, угорських залізничників, які перебували на прикордонній станції Чоп, через атаку РФ довелося відправити в укриття. Згодом їх переправили на територію Угорщини.

 

На пресконференції після засідання журналісти запитали Мадяра, чи є зв'язок між формуванням нового уряду та нападом Росії на Закарпаття. «Я дуже сподіваюся, що ні», – відповів він.

 

Президент України Володимир Зеленський подякував Петерові Мадяру за його співчуття та тверду позицію. Він назвав «важливою» заяву угорського прем’єра зі засудженням російського нападу на Україну. «Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не тільки для України, а й для сусідніх країн та Європи в цілому. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. Дякую за небайдужість і тверду позицію!» – наголосив Зеленський в пості на своєму Telegram-каналі.

 

14.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Без зайвого»: малярство Сергія Гая
Впевнено створюючи ритм кольорами, майстер зображає статичний та динамічний виміри життя, перетікання цих двох станів: імпульс та енергію вершника і спокій тілесного, так само як потенціал у паузах та наповненість і спокій у рухах.
12.05.26 | | Штука
«Кольорові модуляції» Олександра Мурашка
Уперше з часів Незалежності України у Львові – велика ретроспектива Олександра Мурашка, одного з ключових представників українського модернізму. Вона стане однією з головних мистецьких подій року.
11.05.26 | | Штука
У пошуках непроминальних цінностей
Олександр Агафонов
Не важливо, що зображено, важливо – як це виконано, у цей момент і звучить тема. Формальний прийом – це принцип, голос, яким виконано тему. Формальна якість несе в собі останній шар живопису.
10.05.26 | | Штука
Пасажі хорунжого.  «Дацький тютюн»
Богдан Мисюга
Для хлопців на пленері свобода – це мистецтво, бо окрім самої мистецької практики– це окрема онтологія: спосіб мислити барвами, формами, фактурами… Але найбільше – світ образів, що візуалізує індивідуальний погляд на речі.
09.05.26 | | Штука
9 мая
Віталій Портников
Непокаране зло (а СССР, цей псевдонім шовіністичної Росії, був непокараним злом) обов’язково повертається в усій своїй агресивності, як лиш притупиться пам’ять про жертви війни
09.05.26 | | Дискурси
Паліччя
Богдан СМОЛЯК
Про відхід славетного давньогрецького мислителя й байкаря Езопа 2590 років тому. З циклу «Вирвані сторінки».
08.05.26 | | Дискурси
Емоційна архітектура барокової естетики
Дмитро Запорожан
9 травня у Львові вперше виступить Дмитро Запорожан – молодий контратенор з Харкова. Яскрава програма поєднає камерну інтимність та неймовірну емоційність музики бароко.
07.05.26 | | Штука
Епізод з історії андеграунду
Тарас Прохасько
Треба було прожити довге життя, щоби пересвідчитися у мудрості Беккета: приходять і відходять.., ми як колись..., тобі не здається, що вона змінилася…
07.05.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.