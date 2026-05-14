Уряд Угорщини рішуче засудив російський напад на Закарпаття.

Нова міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан (Orbán Anita) викликала у своє відомство посла Росії у Будапешті Євгєнія Станіславова у зв'язку з російськими дроновими атаками на Закарпатті. Про це повідомило угорське онлайн-видання HVG.

Російська повітряна атака на Закарпатті була одним з пунктів порядку денного першого засідання кабінету міністрів під головуванням прем’єра Петера Мадьяра, яке відбулося в середу, 13 травня. «Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття, де мешкають і угорці. Міністерка закордонних справ нового уряду Аніта Орбан викликала посла Росії до міністерства закордонних справ Угорщини на завтра об 11:30, щоб висловити йому те саме і запитати інформацію про те, коли Росія і Владімір Путін планують нарешті покласти край цій кривавій війні, яка почалася понад чотири роки тому», – заявив Мадяр.

За оцінкою угорського прем’єра, атака Росії, що торкнулася Закарпаття, проведена в ніч на 13 травня, стала наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. «Удари припали на Мукачеве, Ужгород, Сваляву та низку інших невеликих населених пунктів», – зазначив він.

Як повідомила угорська залізнична компанія MÁV, угорських залізничників, які перебували на прикордонній станції Чоп, через атаку РФ довелося відправити в укриття. Згодом їх переправили на територію Угорщини.

На пресконференції після засідання журналісти запитали Мадяра, чи є зв'язок між формуванням нового уряду та нападом Росії на Закарпаття. «Я дуже сподіваюся, що ні», – відповів він.

Президент України Володимир Зеленський подякував Петерові Мадяру за його співчуття та тверду позицію. Він назвав «важливою» заяву угорського прем’єра зі засудженням російського нападу на Україну. «Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не тільки для України, а й для сусідніх країн та Європи в цілому. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. Дякую за небайдужість і тверду позицію!» – наголосив Зеленський в пості на своєму Telegram-каналі.