1541-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), росіяни продовжили атаку, завдавши комбінованого удару по Україні з застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Основний напрямок удару – Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА:

- 3 аеробалістичних ракет Х-47 “Кинджал” (район пуску – Липецька обл. РФ);

- 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ);

- 35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська обл. РФ);

- 675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» (2 од.), дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим).

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

- 29 крилатих ракет Х-101 (83%);

- 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (67%);

- 652 ворожі БпЛА різних типів (97%).

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1782 із 1920 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

141,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1360,4% артилерійських систем (з них 13,7% за минулий тиждень),

159,2% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

98,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 ЗС РФ завдали удару по Харкову, поранено 20 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок влучання шахеда пошкоджено 7 житлових будинків та 2 гуртожитки.

09:45 Внаслідок нічної атаки на Київ 32 постраждалих, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

09:40 Внаслідок нічного комбінованого удару в Полтавській області пошкоджено промислове та автотранспортне підприємства, а також приватні будинки, повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.

09:35 Сім людей поранено через російську атаку в Київській області, повідомив начальник ОВА Микола Калашник. В Бориспільському районі постраждали п'ятеро людей, у Фастівському районі – двоє.

09:30 Дві людини постраждали внаслідок російської атаки Одеської області, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:25 Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру, залізничні об'єкти та порти Одещини, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

09:20 Російські війська за добу здійснили завдали 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Бачівськ, Вільна Слобода Сумської області; Миколаївка Чернігівської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об’єкт та ворожу артилерійську систему. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення, ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосував вісім керованих бомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 22 рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Рибалчине, Охрімівка і Стариця та в бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке й Волохівка. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки та Озерне. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки у районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Русиного Яру, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка, Торецьке, Золотий Колодязь та Новопідгородне. На Олександрівському напрямку минулої доби ворог не проводив активних дій. На Гуляйпільському напрямку відбулися 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Гірке, Святопетрівка, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. На Оріхівському напрямку противник вісім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в напрямку Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1060 осіб. Також ворог втратив три танки, три бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, шість наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, одну важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль наполягає на вимозі, щоб Україна вивела свої війська з усього Донбасу як на попередню умову для відновлення переговорів.

• Перебільшені територіальні амбіції Росії та її агресивні територіальні вимоги повністю суперечать реальності на полі бою.

• Президент США Дональд Трамп заявив, що він не домовлявся з Путіним про те, що Росія має отримати під свій контроль усі Донецьку та Луганську області.

• Російські суди дедалі частіше використовують звинувачення у корупції як привід для націоналізації найбільших російських корпорацій, ймовірно, створюючи умови для ширшої націоналізації приватних активів з метою підтримки державних доходів.

• Попит на готівку в Росії досяг рекордного рівня у вихідні "дня перемоги", що свідчить про зростання суспільних побоювань щодо обмежень в інтернеті та податкової політики.

• Українські сили продовжують збільшувати дальність і частоту ударів своїх безпілотників великої дальності по російській нафтовій інфраструктурі, використовуючи перенапруженість російської протиповітряної оборони.

• Російські сили провели масштабні удари безпілотників у ніч на 12 травня та протягом дня 13 травня, в результаті чого загинуло щонайменше шестеро людей.

• Російська держдума ухвалила законопроєкт, який надає російському президенту повноваження на проведення екстериторіальних військових операцій для захисту російських громадян за кордоном, раніше поданий 10 березня.