У США – новий голова Федеральної резервної системи.

Як і очікувалося, Сенат затвердив на цій посаді Кевіна Ворша, кандидатуру якого запропонував Трамп.

 

 

Сенат США у середу, 13 травня, затвердив кандидатуру 56-річного Кевіна Ворша (Kevin Warsh ) на посаді голови Федеральної резервної системи (ФРС). Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Його кандидатуру підтримали 54 сенатори, проти проголосували 45.

 

Рішення сенаторів ще повинен завізувати своїм підписом президента Сполучених Штатів Дональд Трамп. Але, оскільки він сам запропонував кандатуру Ворша на посаду голови ФРС, то це вже буде простою формальністю.  

 

Кевін Ворш заступить чинного голову ФРС Джерома Павелл (Jerome Powell). Термін його повноважень завершується 15 травня.

 

Ворш входив до ради керівників ФРС з 2006 до 2011 року. Тоді, у віці 35 років, він став наймолодшим членом правління регулятора. До цього Ворш працював у Morgan Stanley, де займався угодами зі злиття та поглинання, а потім був економічним радником президента США Джорджа Буша-молодшого.

 

Зміна керівництва ФРС стала однією з найсуперечливіших за останні десятиліття. Павелла у 2017 році на посаду голови регулятора висунув сам Трамп, який називав його тоді «сильним, розумним і дуже талановитим». Але пізніше президент почав критикувати Павелла за відмову швидко знижувати відсоткові ставки.

 

Головне питання, яке висить над Кевіном Воршем, полягає в тому, чи збереже він традицію ФРС ухвалювати рішення щодо відсоткових ставок без політичного тиску, враховуючи, що менше ніж за шість місяців на проміжних виборах до Конґресу буде вирішено, чи зможуть республіканці втримати більшість у Палаті представників.  

 

Під час слухань щодо затвердження своєї кандидатури Ворш пообіцяв, що монетарна політика ФРС залишатиметься «суворо незалежною» під його керівництвом. Проте Трамп, який неодноразово критикував Павелла за недостатньо швидке зниження ставок, чітко дав зрозуміти, що очікує від Ворша негайного зниження вартості кредитів.

14.05.2026

