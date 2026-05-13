Керівництво Євроунії запевняє, що «справа Єрмака» не вплине на вступ України до ЄУ.

У Єврокомісії, навпаки, вважають, що антикорупційні органи у Києві функціонують та виконують своє завдання.

 

                            Ґійом Мерсьє

 

Керівництво Євроунії запевняє, що розслідування щодо колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака не вплине на процес здобуття Україною членства у Європейській Унії. Радше, навпаки, у Брюсселі вважають, що «справа Єрмака» свідчить про дієздатність української антикорупційної системи.

 

«Справа щодо колишнього високопосадовця показує, що антикорупційні органи в Україні функціонують і виконують свій мандат», – заявив у середу, 13 травня речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє (Guillaume Mercier) у відповідь на запит телерадіокомпанії Deutsche Welle.

 

Він нагадав, що боротьба з корупцією та відмиванням грошей має ключове значення у процесі євроінтеграції України. Пан Мерсьє зазначив, що це «центральний елемент у концепції розширення ЄУ, він визначає загальну позицію Брюсселя на цю тему».

 

«Щоб забезпечити надійний потенціал у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, а також для дотримання верховенства права, потрібні постійні зусилля. Необхідно захищати роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі члені», – підкреслив речник Єврокомісії. Водночас він пообіцяв, що в Брюсселі пообіцяли «надалі уважно стежити за розвитком ситуації» навколо цієї справи.

13.05.2026

