За даними американської розвідки, Іран зберіг більшу частину свого військового потенціалу.

Білий дім завищив збитки, які армія США завдала іранським військовим об'єктам.

 

 

Офіційні заяви влади США про те, що Іран розгромлений з військової точки зору, суперечать даним американської розвідки. За її інформацією, Ісламська Республіка, як і раніше, має в своєму розпорядженні близько 70% своїх мобільних пускових установок на території країни та зберегла близько 70% довоєнного арсеналу ракет. Про це пише газета The New York Times з покликом на джерела в американській розвідувальній спільноті.

 

«Публічне зображення адміністрацією Трампа розбитої іранської армії різко суперечить тому, що американські розвідувальні служби повідомляють політикам за зачиненими дверима. Згідно зі засекреченими оцінками від початку цього місяця, Іран відновив доступ до більшості своїх ракетних об'єктів, пускових установок та підземних об'єктів», – стверджують автори публікації в NYT.

 

Арсенал, яким все ще диспонує Іран, включає як балістичні ракети, здатні завдавати ударів по інших країнах регіону, так і невеликий запас крилатих ракет, які можуть застосовуватися проти наземних або морських цілей на коротшій відстані.

 

При цьому найбільше занепокоєння викликають докази того, що Іран відновив боєздатність 30 із 33 ракетних комплексів, розміщених ним уздовж Ормузької протоки. Вони можуть становити загрозу для американських військових кораблів і нафтових танкерів, які проходять протокою.

 

Також військова розвідка повідомляє, що, судячи з даних низки джерел, зокрема супутникових знимок, Іран відновив доступ приблизно до 90 відсотків своїх підземних сховищ ракет і пускових установок по всій країні. Наразі вони оцінюються як «частково або повністю готові до дії».

 

Ці дані спростовують заяви президента США Дональда Трампа і міністра оборони країни Піта Геґсета про те, що військовий потенціал Ірану знищено і що він більше не становить загрози. «Нові дані розвідслужб говорять про те, що Дональд Трамп та його військові радники завищили шкоду, якої американські збройні сили могли завдати іранським ракетним об'єктам, і недооцінили стійкість Ірану та його здатність відновлюватися», – зазначено у статті.

 

13.05.2026

