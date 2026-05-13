1540-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" 80% на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 512 із 594 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

349,0% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

141,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1358,2% артилерійських систем (з них 14,8% за минулий тиждень),

159,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

97,9% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Одна цивільна людина загинула, четверо зазнали поранень у Донецькій області за минулу добу через ворожі обстріли, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

09:40 Протягом доби Дніпропетровська область зазнала близько 30 російських атак у трьох районах, внаслідок яких загинули восьмеро людей і ще 11 поранені, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграм.

09:35 Російські безпілотники вночі атакували Полтавську громаду, внаслідок чого зафіксовано влучання в електропідстанцію та знеструмлення понад 6,5 тис. побутових і 548 юридичних абонентів, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 1006 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, в Запорізькому районі трьох людей поранено, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав шести авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБ, здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки, Лиману, Нововасилівки. На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі населеного пункту Ставки та в бік Озерного, Діброви. На Слов’янському напрямку противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог атакував в бік Никифорівки. На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 31 атаку, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Родинське, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка, Білицьке, Новоолександрівка, Котлине та Новопідгороднє. На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у бік Злагоди. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак у бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки та Привілля, Гуляйпільського. На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Щербаків, Малих Щербаків, Степового та Єгорівки. На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також знешкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ППО, два наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін вдається до ядерних погроз, щоб продемонструвати військову міць після того, як Росії, очевидно, не вдалося забезпечити повну безпеку параду до "дня перемоги" 9 травня без звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням про перемир’я.

• Позиціонування Путіна з міжконтинентальними балістичними ракетами «Сармат» також, ймовірно, має на меті відвернути увагу від погіршення результатів Росії на полі бою, особливо під час російського наступу навесні-влітку 2026 року.

• З відкритих джерел стало відомо про першу загибель російського студента, призваного до лав сил безпілотних систем Росії, який, ймовірно, служив у штурмовому підрозділі.