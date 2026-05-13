Трамп запевнив, що не домовлявся з Путіним, що Росія має отримати весь Донбас.

Він також висловив думку, що завершення війни «вже зовсім близько».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, відповідаючи 12 травня на запитання журналістів перед відльотом до Китаю, заявив, що він не мав домовленостей з російським диктатором Володимиром Путіним про те, що Росія отримає «весь Донбас».

 

На запитання одного з журналістів про те, чи було якесь порозуміння між ним та Путіним про те, що Росія отримає цілий Донбас, Трамп коротко відповів «ні» й не навів подробиць. Відео з моментом цього запитання й відповіді виклав на своїй сторінці в соцмережі Х незалежний американський журналіст Аарона Рупар (Aaron Rupar).

  

Далі, відповідаючи на запитання кореспондента російського агентства ТАСС, Трамп припустив, що цього року може відвідати Росію, зазначивши, що робитиме все необхідне для завершення війни в Україні. Він також висловив думку, що завершення війни «вже зовсім близько». Американський президент також нагадав, що «зупинив уже вісім воєн», тож зробить «все необхідне» для врегулювання війни Росії з Україною.

 

Москва називає виведення українських військ із території Донецької області передумовою для перемовин про припинення вогню в Україні. Високопоставлені російські чиновники за останні дні кілька разів висловилися в тому дусі, що це ключове рішення, на яке в Москві чекають від Києва.

 

При цьому, російські можновладці неодноразово натякали, що домовленості між Москвою і Вашінґтоном щодо Донбасу було досягнуто на зустрічі Трампа й Путіна в Анкоріджі у серпні минулого року. З їхніх уст неодноразово лунало, що «дух Анкоріджа» чи «розуміння, досягнуті в Анкоріджі» повинні лежати в основі врегулювання в Україні. При цьому офіційно про жодні домовленості за підсумками зустрічі Кремль не повідомляв.

 

Представники США теж ніколи офіційно не говорили, що виступають за передачу цілого Донбасу Росії. Водночас вони зазначали, що перешкодою для вирішення конфлікту є суперечка про невелику ділянку території, очевидно, маючи на увазі частину Донецької області, яку все ще контролює Київ.

13.05.2026

