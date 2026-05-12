Єврокомісія планує до липня відкрити перемовини щодо вступу України та Молдови до ЄУ.

Брюссель бачить вікно можливостей через прихід до влади в Угорщині нового керівництва.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос (Marta Kos) закликала країни-члени Європейської Унії відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄУ до липня. Таким чином у Єврокомісії сподіваються вивести процес євроінтеграції названих країн із багатомісячної мертвої точки. Про це повідомив телеканал Euronews.

За словами Марти Кос, Брюссель бачить вікно можливостей через прихід до влади нового керівництва Угорщини. «Я закликатиму всі держави-члени офіційно відкрити всі кластери. Ми провели велику попередню роботу, так що все готове до цього», – заявила вона журналістам у Брюсселі.

За словами пані Кос, перший переговорний кластер може бути відкритий у червні, під час ротаційного головування Кіпру в Раді ЄУ, а решта п'ять – у липні, коли цю роль перейме Ірландія. Єврокомісарка також зазначила, що очікує на отримання Україною першого траншу кредиту у розмірі 90 млрд євро, підтриманого країнами-членами Євроунії, за винятком Угорщини, яка зняла своє багатомісячне вето.

Європейська Комісія стверджує, що Україна технічно готова до початку процесу євроінтеграції, який досі гальмувався через політику вето, яку проводила Угорщина за прем'єр-міністра Віктора Орбана. Зі зміною керівництва Брюссель розраховує, що Будапешт дотримуватиметься конструктивнішого підходу, і це дозволить прискорити просування Києва до членства.

Червневий термін, позначений Мартою Кос для відкриття першого кластера, збігається з першою участю нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра у саміті ЄУ. Хоча відкриття кластерів не вимагає схвалення лідерів і може здійснюватись дипломатами, саміт розглядається як важливий індикатор позицій Києва, Брюсселя та Будапешта.

Мадяр напередодні заявив, що перезавантаження відносин з Києвом можливе, але пов'язав його із внесенням змін до українського законодавства для захисту мовних, культурних та історичних прав етнічних угорців в Україні. Його перша зустріч із президентом України Володимиром Зеленським очікується на початку червня.