Індія відмовилася від закупівель російського зрідженого газу.

Таке рішення Нью-Делі ухвалило, незважаючи на дефіцит енергоресурсів, спричинений напруженістю на Близькому Сході.

Індія, незважаючи на дефіцит енергоресурсів, спричинений напруженістю на Близькому Сході, відхилила пропозицію Росії продати їй зріджений природний газ (ЗПГ), який підпадає під санкції США. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на два джерела, безпосередньо обізнані з цим питанням.

За даними аґенції, танкер Kunpeng з російським ЗПГ, який ще зі середини квітня прямував до Індії і мав намір розвантажитися у терміналі ЗПГ у Дахеджі на заході країни, опинився у підвішеному стані. Судно, яке так і не зайшло до індійського порту, зараз перебуває в районі Сінґапуру. Порт його призначення не вказаний, і що буде з його вантажем, неясно.

Як стверджує Reuters, газ завантажили на танкер Kunpeng на терміналі «Газпром СПГ Портова» в Балтійському морі. Він перебуває під санкціями США. Відомо, що 30 квітня заступника міністра енергетики Росії Павло Сорокін відвідав Нью-Делі, де зустрівся з з індійськими чиновниками, включно з міністром нафти і природного газу Хардіпом Сінґхом Пурі. Як зазначає аґенція, російському гостю, заявили про рішення не купувати ЗПГ, який перебуває під санкціями.