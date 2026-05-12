1539-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакував 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Шаталово, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" (89%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 490 із 563 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,9% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

141,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1356,5% артилерійських систем (з них 14,8% за минулий тиждень),

159,1% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

97,7% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Росія вранці атакувала об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області, внаслідок чого пошкоджено локомотиви та рухомий склад, уламками травмовано машиніста, який прямував до укриття, повідомив віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

09:40 Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, зафіксовано знеструмлення, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

09:35 Унаслідок російської повітряної атаки пошкоджено житлові та господарчі приміщення, а також автівки цивільних громадян у Житомирі, повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

09:30 Російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, є загиблий і четверо поранених, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 731 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:20 Внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні, виникла пожежа, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Вчора противник застосував 8246 дронів-камікадзе та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 - із реактивних систем залпового вогню. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше. На Куп’янському напрямку минулої доби ворог двічі атакував у районах Радьківки та Ківшарівки. На Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне, Ставки. На Слов’янському напрямку ворог дев’ять разів проводив штурмові дії, у районах Різниківки, Кривої Луки та Закітного. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак, поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Новопавлівка, Торецьке, Кучерів Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник двічі атакував, у бік Калинівського та Вербового. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне, Гірке та в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Степногірського. На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також знешкоджено два танки, дві бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної та одиниця спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У останній день перемир’я, що тривало з 9 по 11 травня, російські та українські війська продовжували проводити обмежені наступальні операції на всій території театру військових дій.

• Останні повідомлення про діяльність українських безпілотників поблизу окупованого Маріуполя в рамках операції з повітряного блокування, спрямованої проти російських наземних ліній зв’язку в окупованій Донецькій області та Криму, викликають значне занепокоєння серед російських військових блогерів.