Угорщина має намір переглянути співпрацю з Росією щодо побудови АЕС «Пакш-2».

Новий уряд Угорщини вивчає таємні договори щодо будівництва «Росатомом» двох нових енергоблоків.

Новий уряд Угорщини перегляне фінансування та умови реалізації проєкту розширення єдиної в країні атомної електростанції «Пакш». Про це повідомив угорський інформаційний портал hvg. «Нам потрібна прозора ядерна стратегія», – заявив під час парламентських слухань у понеділок, 11 травня, кандидат на посаду міністра економіки та енергетики країни Іштван Капітань (Kapitány István).

За його словами, йдеться про таємні контракти, які новий уряд ще тільки має вивчити. Новий прем’єр-міністр Петер Мадяр ще раніше заявляв про готовність перевірити всі угоди про проєкт АЕС «Пакш-2». За його словами, вартість проєкту може бути завищеною.

Угоду про розширення АЕС «Пакш» потужністю 2 гігавати з російською державною атомною корпорацією «Росатом» було укладено 2014 року без проведення тендеру. На АЕС планувалося побудувати два російські реактори ВВЕР вартістю 12,5 млрд євро. Цей проект часто називають яскравим прикладом тісних зв'язків між Будапештом та Москвою за колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Реалізація проєкту відтоді відкладалася. У листопаді 2024 року адміністрація США на чолі з тодішнім президентом Джо Байденом запровадила санкції проти розширення АЕС «Пакш» з російською участю, але у листопаді 2025-го вони були скасовані адміністрацією Дональда Трампа. У вересні 2025 року суд Євроунії анулював виданий у 2017 році дозвіл Єврокомісії на фінансовий внесок Угорщини у розширення «Пакш».

Будівництво нових енергоблоків «Пакш» почалося в лютому 2026 року. «Росатом» повідомив про заливання бетону у фундамент будівлі реактора для енергоблока №5. Будівництво нових реакторів було доручено Нижегородській інженерній компанії «Атомэнергопроект», що входить до держкорпорації «Росатом».

АЕС «Пакш» розташована за 100 км від Будапешта. Вона була побудована за радянськими технологіями ще у 1980-х роках. Це єдина атомна електростанція в Угорщині, на ній вироблялося понад 40 відсотків електроенергії країни.