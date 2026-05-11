Хвилювання віддавна поєднало море з людиною; без нього і море, й людина – мертві.
«Крапля в морі»: крапля є собою, краплею, лише поза морем; життя моря – віки, краплі – мить. «Безсмертя» краплі – в морі, отже в її «смертності».
На море дивимось, краплю – подивляємо.
Море глибоке, берег високий. З нього гарний вид на буремне житейське море.
Помах руки з берега, скрик чайки з неба, вітрило, білою кромкою, – з-за обрію...
Один із синонімів моря в античних – «сіль»: моря́ – «поля солі».
Хліб – сіль – молитва: поле – море – небо.
Хліб-сіль: море жене солоні хвилі, поле – хлібні.
Середземномор’я: море виколисало й вишколило людину, кам’яниста нива загартувала, зоряне небо – зачарувало.
Веслами-крилами – між двома глибинами.
Захід сонця – поглядом з берега: «Вже западає день...» (сонце, «sol», у римлян – синонім дня).
Схід сонця: виспане й викупане – з морської хвилі.
Поле полином пахне, море сіллю гірчить: обоє – трудні́.
Серп місяця належить полю, човен – морю.
Море всміхається сонцем, людина – серцем.
Хвилі хвилю не наздогнати, як хвилині – хвилину.
Хвилі відвічно летять на берег, хвилини – на безвість.
Судно борознить «спину моря», рало – тіло землі, час – чоло.
Небо над морем хмариться, людина – хмуриться.
Топили б усі свою тугу в морі – вийшло б із берегів, розвіювали б із вітром – хмарами затягло б небо.
Трави похилі: під вітром – зелені хвилі: морські німфи – «зеленоволосі».
Козацька чайка – на гребені хвилі: й вітри проти неї безсилі.
Виходять у море, щоб ходити по ньому: «Як много важить слово!»
«За горами гори...» – застигле у бурю море.
Хвиля об берег: чолом – об стіну.
Мушля, наслухавшись моря, стала його голосом.
Відкрите море – й журавлиний ключ над ним.
Море чорніє вітрами, душа – пристрастями.
«Ностальгія»: морські дороги... «хвилі» емігрантів.
Торкнулась морської хвилі гірська сосна – полишив зе́млю золотий вік.
*
Морська глибінь,
небесна синь,
Соснина – під ногами.
Лиш весел сплеск –
і хвилі зблиск,
І сонце понад нами.
У небі – птах,
сіль – на устах,
Тривоги тінь – у серці:
Ану ж вітри,
Хоча й брати,
Ізнов зітнуться в герці..
Зліта весло,
немов крило,
В блакиті неба й моря.
Бринить в очах
солоний шлях
На грані втіхи й горя.
11.05.2026