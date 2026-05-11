Море

Андрій Содомора

Хвилювання віддавна поєднало море з людиною; без нього і море, й людина – мертві.

 

«Крапля в морі»: крапля є собою, краплею, лише поза морем; життя моря – віки, краплі – мить. «Безсмертя» краплі – в морі, отже в її «смертності».

 

На море дивимось, краплю – подивляємо.

 

Море глибоке, берег високий. З нього гарний вид на буремне житейське море.

 

Помах руки з берега, скрик чайки з неба, вітрило, білою кромкою, – з-за обрію...

 

Один із синонімів моря в античних – «сіль»: моря́ – «поля солі».

 

Хліб – сіль – молитва: поле – море – небо.

 

Хліб-сіль: море жене солоні хвилі, поле – хлібні.

 

Середземномор’я: море виколисало й вишколило людину, кам’яниста нива загартувала, зоряне небо – зачарувало.

 

Веслами-крилами – між двома глибинами.

 

Захід сонця – поглядом з берега: «Вже западає день...» (сонце, «sol», у римлян – синонім дня).

 

Схід сонця: виспане й викупане – з морської хвилі.

 

Поле полином пахне, море сіллю гірчить: обоє – трудні́.

 

Серп місяця належить полю, човен – морю.

 

Море всміхається сонцем, людина – серцем.

 

Хвилі хвилю не наздогнати, як хвилині – хвилину.

 

Хвилі відвічно летять на берег, хвилини – на безвість.

 

Судно борознить «спину моря», рало – тіло землі, час – чоло.

 

Небо над морем хмариться, людина – хмуриться.

 

Топили б усі свою тугу в морі – вийшло б із берегів, розвіювали б із вітром – хмарами затягло б небо.

 

Трави похилі: під вітром – зелені хвилі: морські німфи – «зеленоволосі».

 

Козацька чайка – на гребені хвилі: й вітри проти неї безсилі.

 

Виходять у море, щоб ходити по ньому: «Як много важить слово!»

 

«За горами гори...» – застигле у бурю море.

 

Хвиля об берег: чолом – об стіну.

 

Мушля, наслухавшись моря, стала його голосом.

 

Відкрите море – й журавлиний ключ над ним.

 

Море чорніє вітрами, душа – пристрастями.

 

«Ностальгія»: морські дороги... «хвилі» емігрантів.

 

Торкнулась морської хвилі гірська сосна – полишив зе́млю золотий вік.

 

 

            *

 

            Морська глибінь,

                                    небесна синь,

            Соснина – під ногами.

 

            Лиш весел сплеск –

                                     і хвилі зблиск,

            І сонце понад нами.

 

            У небі – птах,

                                     сіль – на устах,

            Тривоги тінь – у серці:

 

            Ану ж вітри,

                                     Хоча й брати,

            Ізнов зітнуться в герці..

 

            Зліта весло,

                                     немов крило,

            В блакиті неба й моря.

 

            Бринить в очах

                                     солоний шлях

            На грані втіхи й горя.

 

11.05.2026

