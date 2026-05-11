Розвідувальна авіація США стрімко активізувалася біля берегів Куби.

Схоже спостерігалося перед військовими операціями у Венесуелі та Ірані

Кількість польотів американських військових розвідувальних літаків біля узбережжя Куби стрімко зросла. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на власний аналіз загальнодоступних авіаційних даних.

З початку лютого цього року військово-морські та військово-повітряні сили США виконали щонайменше 25 таких вильотів. До лютого подібна активність у цьому районі майже не фіксувалася, зазначає CNN.

Більшість польотів проходили поблизу двох найбільших міст Куби – Гавани та Сантьяго-де-Куба. Основну частину польотів виконували патрульні літаки P-8A Poseidon, призначені для спостереження та розвідки. Також використовувалися RC-135V Rivet Joint, що спеціалізуються на радіоелектронній розвідці, та кілька висотних розвідувальних безпілотників MQ-4C Triton.

Пентаґон відмовився надати телеканалу коментар щодо цих польотів.

CNN зазначає, що схожі ситуації, коли посилення риторики з боку адміністрації Дональда Трампа супроводжувалося зростанням кількості розвідувальних польотів, передували захопленню президента Венесуели Ніколаса Мадуро на початку січня 2026 року, а також початку операції США в Ірані наприкінці лютого.

В останні тижні публічні заяви Трампа проти Куби помітно посилилися. Президент США перепостив у себе в соцмережах коментар про те, що він відвідає «вільну Гавану» перед виходом з поста. За кілька днів Трамп розпорядився про нафтову блокаду острова.