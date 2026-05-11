Звинувачений в корупції польський ексміністр Збігнєв Зьобро утік з Угорщини до США.

Напередодні новий угорський прем’єр Петер Мадьяр пообіцяв видати Польщі чиновників, які ховалися в країні за Орбана.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро (Zbigniew Ziobro), який розшукується на батьківщині за кількома кримінальними звинуваченнями, утік з Угорщини, яка раніше надала йому притулок, до Сполучених Шьаьів. Про це повідомило Polskie Radio24.

Польський телеканал TVN24 повідомив про те, що політика бачили на летовищі Newark Liberty у штаті Нью-Джерсі. На підтвердження цього телеканал опублікував знимку Зьобро в аеропорту, зроблену іншим пасажиром.

Генпрокуратура Польщі відреагувала на повідомлення ЗМІ, вказавши, що перевіряє інформацію про виїзд Зьобро з Шенґенської зони. Польський закордонний паспорт політика було раніше анульовано, наголосили у відомстві. Однак ЗМІ припускали, що Зьобро та його заступник Марцін Романовський (Marcin Romanowski), який також перебуває в розшуку, могли, за сприяння попереднього прем’єра Віктора Орбана, отримати в Угорщині так звані женевські паспорти – проїзні документи біженця.

За даними польського онлайн-порталу Onet, Зьобро в'їхав до США за робочою візою як нібито журналіст. Видання Gazeta Wyborcza стверджує, що видачу віз Зьобро та його дружині особисто схвалив президент США Дональд Трамп. Видання Politico водночас стверджує, що державний секретар Марко Рубіо та амасадор США в Польщі Том Роуз (Tom Rose) виступили проти цього рішення. Однак американські ЗМІ не надали жодних додаткових подробиць щодо передісторії цього питання.

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек (Waldemar Żurek) заявив, що Польща звернеться до США та Угорщини за роз'ясненнями про те, як Зьобро вдалося перетнути кордони двох країн «за відсутності чинних документів». За словами Журека, Варшава не припинить зусиль, спрямованих на те, щоб притягнути ексміністра-втікача «до відповідальності перед польським правосуддям».

Збіґнєв Зебро – один із низки європейських політиків, які переховувалися в Угорщині за правління Віктора Орбана після того, як у них на батьківщині виникли проблеми з правосуддям. Варшава звинувачує Зьобро у корупції, розтраті, а також розслідує щодо нього справу про зловживання владою. За даними слідства, ексміністр витрачав кошти зі спеціального фонду для жертв злочинів, зокрема, закупивши на них ізраїльське шпигунське програмне забезпечення Pegasus. Слідчі вважають, що програма використовувалася для стеження за опонентами ПіС, коли ця партія перебувала при владі в Польщі з 2015 до 2023 року.

2024 року Угорщина надала притулок заступникові Зьобро Марціну Романовському, а майже через рік після цього до країни перебрався й сам ексміністр юстиції Польщі. Віктор Орбан, який обіймав тоді пост прем'єр-міністра Угорщини, і члени його уряду називали переслідування чиновників, які осіли в країні після проблем із законом на батьківщині, «політично вмотивованим».

Після перемоги партії «Тиса» на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня її лідер Петер Мадяр заявив, що він боротиметься за те, щоб країна перестала бути на притулком для іноземних злочинців. Він запевнив, що знайде спосіб передати чиновників-утікачів Польщі, як і екстрадувати інших політиків, які переховувалися в Угорщині за правління Орбана.