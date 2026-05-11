1538-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,9% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

141,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1354,2% артилерійських систем (з них 15,5% за минулий тиждень),

158,9% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

97,7% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Європейський комісар з питань розширення Марта Кос закликала держави-члени "якомога швидше" офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Європейського союзу.

09:50 Президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до КНР на поточному тижня, 13-15 травня, повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР

09:45 П'ятеро мирних жителів Харківської області дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських військ протягом минулої доби, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

09:35 Дві людини загинули, ще дві дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських військ у Херсонській області протягом минулої доби, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

09:25 Впродовж доби російські війська завдали 785 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого в Запорізькому районі одна людина загинула, ще троє поранені, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. Вчора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та чотири ворожі артилерійські системи. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень, ворог здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Тернова, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка, Приліпка, Лиман та Красне Перше. На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки у районах Курилівки та Ківшарівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Дробишеве, Лиман, Ставки та Озерне. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять спроб загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка. На Краматорському напрямку минулої доби ворог тричі атакував позиції наших оборонців у районах населених пунктів Федорівка Друга, Міньківка та в напрямку Заповідного. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка. На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Радісне та Олександроград. На Гуляйпільському напрямку відбулися 18 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Чарівне, Гуляйполе, Нове Запоріжжя, Святопетрівка, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог тричі намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також ворог втратив чотири танки, сім бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Протягом другого дня перемир’я, що тривало з 9 по 11 травня, російські та українські війська продовжували проводити обмежені наступальні операції на всьому театрі військових дій.

• Президент Росії Путін нечітко натякнув, що війна в Україні може незабаром закінчитися, хоча й не дав жодних підстав вважати, що Росія має намір припинити війну.

• Президент України Володимир Зеленський спростував твердження Росії про те, що Україна саботує запланований обмін військовополоненими в рамках триденного перемир’я з нагоди Дня перемоги.

• Росія, схоже, вдосконалює свої методи когнітивної війни, використовуючи підняття прапорів для досягнення інформаційного ефекту.

• Кремль і російське військове командування продовжують тиснути на та карати прихильників війни в інформаційному просторі, які критикують російське політичне та військове керівництво, в рамках ширших зусиль з консолідації контролю над інформаційним простором.