Міністр оборони Латвії подав до демісії через інцидент з українськими дронами.

Андрій Сибіга пояснив, що інцидент з безпілотниками став результатом роботи російських засобів РЕБ.

 

                 Андріс Спрудс

 

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Andris Sprūds) подав демісії після інциденту з двома українськими безпілотниками, які залетіли до повітряного простору країни кілька днів тому. Про це повідомив латвійський телеканал LSM.

 

«Я ухвалив рішення піти з посади міністра оборони, щоб захистити латвійську армію від втягування в політичну кампанію. В останні дні та тижні ми зіткнулися з поважними інцидентами з дронами. Дрони, чужі дрони не повинні загрожувати безпеці наших людей»», – заявив Спрудс.

 

Міністр зазначив, що йде з посади не тому, що перестав вірити у виконану роботу. «Я йду у відставку, тому що збройні сили та обороноздатність держави важливіші за будь-яку міністерську посаду та інтереси будь-якої партії», — додав він.

 

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня (Evika Siliņa) написала у соцмережі Х, що Спрудс втратив її та громадську довіру. «Я ухвалила рішення вимагати його відставки. Надалі оборонну сферу має очолити професіонал», – заявила вона. За словами прем'єрки, інцидент з дронами показав, що керівництво оборонної сфери «не змогло виконати обіцянку про безпечне небо».

 

Евіка Силіня повідомила ім’я нового очільника військового відомства Латвії, ним стане полковник Райвіс Мелніс (Raivis Melnis). Він вже погодився з пропозицію обійняти цю посаду. «Його колишній досвід у Національних збройних силах, військова освіта в Лондоні та нинішня робота в Україні дають впевненість, що державна оборона керуватиметься компетентно, цілеспрямовано та поза передвиборчою риторикою» – написала очільниця уряду.

 

Водночас, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в цей же день заявив, що розслідування показали: інцидент з безпілотниками став результатом роботи російських засобів радіоелектронної боротьби, які «навмисно відхиляли українські дрони від їхніх цілей на території Росії».

 

Останній інцидент з дронами в Латвії стався в ніч на сьоме травня, коли в повітряний простір країни залетіли два безпілотники з боку Росії. Один з дронів упав на території філії нафтової компанії East-West Transit у Резекні (місто неподалік російського кордону). Безпілотник влучив у порожній нафтовий резервуар.

11.05.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пасажі хорунжого.  «Дацький тютюн»
Богдан Мисюга
Для хлопців на пленері свобода – це мистецтво, бо окрім самої мистецької практики– це окрема онтологія: спосіб мислити барвами, формами, фактурами… Але найбільше – світ образів, що візуалізує індивідуальний погляд на речі.
09.05.26 | | Штука
Паліччя
Богдан СМОЛЯК
Про відхід славетного давньогрецького мислителя й байкаря Езопа 2590 років тому. З циклу «Вирвані сторінки».
08.05.26 | | Дискурси
Емоційна архітектура барокової естетики
Дмитро Запорожан
9 травня у Львові вперше виступить Дмитро Запорожан – молодий контратенор з Харкова. Яскрава програма поєднає камерну інтимність та неймовірну емоційність музики бароко.
07.05.26 | | Штука
Чому у Франції не прозвучала фольк-опера Євгена Станковича
Леся Олійник
1979 року Україна мала вразити Францію новаторським оперним феноменом. Москва заборонила...
07.05.26 | | Минуле
Пленер на «Зеленому оці»
Молоді митці звертаються до дослідження світу, залучаючи всі органи чуття, досліджуючи текстури та матеріали, працюючи безпосередньо в просторі довкола львівського озера «Зелене око».
07.05.26 | | Штука
«Візьми і з'їж її!»
Юрій Винничук
Підводжу голову і бачу цілі полиці ще не прочитаних книжок. Але вже сама їхня присутність діє на мене як наркотик. Я чудово знаю, що в них мені смакуватиме
06.05.26 | | Дискурси
Голос молоді про вічність
Концерт "Музика молодих композиторів" є частиною проєкту з промоції української академічної музики Ukrainian Live Classic. Звучатимуть твори для голосу та органа, в основі яких лежать біблійні псалми.
06.05.26 | | Штука
Риба
Майкл Мишкало
Через три покоління вже не буде людей, які пам’ятатимуть нас. На нашій могильній плиті залишаться цифри народження-смерті. Все...
05.05.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.