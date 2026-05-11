Міністр оборони Латвії подав до демісії через інцидент з українськими дронами.

Андрій Сибіга пояснив, що інцидент з безпілотниками став результатом роботи російських засобів РЕБ.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Andris Sprūds) подав демісії після інциденту з двома українськими безпілотниками, які залетіли до повітряного простору країни кілька днів тому. Про це повідомив латвійський телеканал LSM.

«Я ухвалив рішення піти з посади міністра оборони, щоб захистити латвійську армію від втягування в політичну кампанію. В останні дні та тижні ми зіткнулися з поважними інцидентами з дронами. Дрони, чужі дрони не повинні загрожувати безпеці наших людей»», – заявив Спрудс.

Міністр зазначив, що йде з посади не тому, що перестав вірити у виконану роботу. «Я йду у відставку, тому що збройні сили та обороноздатність держави важливіші за будь-яку міністерську посаду та інтереси будь-якої партії», — додав він.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня (Evika Siliņa) написала у соцмережі Х, що Спрудс втратив її та громадську довіру. «Я ухвалила рішення вимагати його відставки. Надалі оборонну сферу має очолити професіонал», – заявила вона. За словами прем'єрки, інцидент з дронами показав, що керівництво оборонної сфери «не змогло виконати обіцянку про безпечне небо».

Евіка Силіня повідомила ім’я нового очільника військового відомства Латвії, ним стане полковник Райвіс Мелніс (Raivis Melnis). Він вже погодився з пропозицію обійняти цю посаду. «Його колишній досвід у Національних збройних силах, військова освіта в Лондоні та нинішня робота в Україні дають впевненість, що державна оборона керуватиметься компетентно, цілеспрямовано та поза передвиборчою риторикою» – написала очільниця уряду.

Водночас, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в цей же день заявив, що розслідування показали: інцидент з безпілотниками став результатом роботи російських засобів радіоелектронної боротьби, які «навмисно відхиляли українські дрони від їхніх цілей на території Росії».

Останній інцидент з дронами в Латвії стався в ніч на сьоме травня, коли в повітряний простір країни залетіли два безпілотники з боку Росії. Один з дронів упав на території філії нафтової компанії East-West Transit у Резекні (місто неподалік російського кордону). Безпілотник влучив у порожній нафтовий резервуар.