Євроунія підбиває підсумки після 20 пакетів антиросійських санкцій.

Головної мети – припинення аґресії – ще не досягнуто, але в російській економіці проглядаються суттєві тріщини.

Брюссель визнає, що після 20 пакетів економічних санкцій, ретельно розроблених Європейською Унією, щоб завдати максимальної шкоди Росії за її вторгнення в Україну, кінцева мета все ще залишається недосяжною. Москва продовжує масовані бомбардування України й відмовляється піти на жодну поступку за столом перемовин, щоб досягнути миру. І в се ж європейські чиновники фіксують відчутні проблеми в російській господарці. Про це повідомляє телеканал Euronews.

«За останні кілька місяців зростаючі ознаки напруженості в російській економіці почали підривати образ непереможності, який створює Кремль», – стверджує телеканал. За даними Міністерства економічного розвитку РФ, з січня до березня економіка Росії скоротилася на 0,3%, що стало першим проявом рецесії з початку 2023 року. За той самий період дефіцит державного бюджету зріс до 60 мільярдів доларів, перевищивши цільовий показник на весь рік. Інфляція застрягла на рівні майже 6% при непомірно високій відсотковій ставці в 14,5%. Фондовий ринок втрачає позиції з березня, незважаючи на зростання у всьому світі. Центральний банк РФ фіксує негативні тенденції, спричинені дефіцитом робочої сили.

Навіть диктатор Путін визнав, що в російській економіці існують проблеми. Минулого місяця він попросив свою команду пояснити, «чому траєкторія макроекономічних показників наразі не відповідає очікуванням», і «представити додаткові заходи, спрямовані на відновлення зростання».

«Так, санкції мають відчутний вплив на російську економіку. Наслідки війни, яку веде Росія, оплачуються з кишень людей», – заявила в недавньому виступі президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Jean-Noël Barrot) заявив, що «російська економіка занурюється в кризу», і закликав Кремль «відкрити очі на свій провал». Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон (Elisabeth Svantesson) зробила висновок, що «ми праві» і «санкції працюють».

Як зазначають експерти, кампанія тиску, розгорнута ЄУ і західними союзниками, перетворила РФ на країну, яка зазнала найбільшої кількості санкцій у світі. У результаті Росія стала парією на фінансових ринках: близько 300 мільярдів доларів резервів надійно іммобілізовано, десятки банків виключено з основних платіжних систем. Внаслідок чого Москва змушена покладатися на китайський юань для зміцнення своїх резервів і на криптовалютні платформи для обходу обмежень. Ліквідні активи Фонду національного добробуту РФ, забезпечені доходами від продажу вуглеводнів, значною мірою вичерпалися від покривання попередніх бюджетних дефіцитів.

Незліченні заборони на експорт та імпорт позбавили Росію високотехнологічних товарів і ноу-хау, які місцеві виробники не можуть повністю заступити. Це знижує інноваційний потенціал країни. І навпаки, російські фірми більше не можуть розраховувати на заможних європейських клієнтів і замість цього торгують на ринках із нижчим рівнем доходів.

Західні спецслужби підозрюють, що картина може бути ще похмурішою, ніж це відображає офіційна російська статистика, оскільки Москва маніпулює офіційними даними, щоб приховати масштаби економічних труднощів.

«Зараз ми бачимо дві речі, які діють разом: ми бачимо, що Росії потрібно витрачати багато грошей, щоб підтримувати військові дії, і ми бачимо, що санкції дають про себе знати, чинять свій вплив. Біль відчувається чимраз гостріше. Чи бачите ви готовність російської сторони до серйозних переговорів? Я не бачу. Тому нам потрібно посилювати тиск», – сказав один з високопоставлених дипломатів Євроунії в коментарі для Euronews.