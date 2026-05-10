Євроунія підбиває підсумки після 20 пакетів антиросійських санкцій.

Головної мети – припинення аґресії – ще не досягнуто, але в російській економіці проглядаються суттєві тріщини.

 

 

Брюссель визнає, що після 20 пакетів економічних санкцій, ретельно розроблених Європейською Унією, щоб завдати максимальної шкоди Росії за її вторгнення в Україну, кінцева мета все ще залишається недосяжною. Москва продовжує масовані бомбардування України й відмовляється піти на жодну поступку за столом перемовин, щоб досягнути миру. І в се ж європейські чиновники фіксують відчутні проблеми в російській господарці. Про це повідомляє телеканал Euronews.

 

«За останні кілька місяців зростаючі ознаки напруженості в російській економіці почали підривати образ непереможності, який створює Кремль», – стверджує телеканал. За даними Міністерства економічного розвитку РФ, з січня до березня економіка Росії скоротилася на 0,3%, що стало першим проявом рецесії з початку 2023 року. За той самий період дефіцит державного бюджету зріс до 60 мільярдів доларів, перевищивши цільовий показник на весь рік. Інфляція застрягла на рівні майже 6% при непомірно високій відсотковій ставці в 14,5%. Фондовий ринок втрачає позиції з березня, незважаючи на зростання у всьому світі. Центральний банк РФ фіксує негативні тенденції, спричинені дефіцитом робочої сили.

 

Навіть диктатор Путін визнав, що в російській економіці існують проблеми. Минулого місяця він попросив свою команду пояснити, «чому траєкторія макроекономічних показників наразі не відповідає очікуванням», і «представити додаткові заходи, спрямовані на відновлення зростання».

 

«Так, санкції мають відчутний вплив на російську економіку. Наслідки війни, яку веде Росія, оплачуються з кишень людей», – заявила в недавньому виступі президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Jean-Noël Barrot) заявив, що «російська економіка занурюється в кризу», і закликав Кремль «відкрити очі на свій провал». Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон (Elisabeth Svantesson) зробила висновок, що «ми праві» і «санкції працюють».

 

Як зазначають експерти, кампанія тиску, розгорнута ЄУ і західними союзниками, перетворила РФ на країну, яка зазнала найбільшої кількості санкцій у світі. У результаті Росія стала парією на фінансових ринках: близько 300 мільярдів доларів резервів надійно іммобілізовано, десятки банків виключено з основних платіжних систем. Внаслідок чого Москва змушена покладатися на китайський юань для зміцнення своїх резервів і на криптовалютні платформи для обходу обмежень. Ліквідні активи Фонду національного добробуту РФ, забезпечені доходами від продажу вуглеводнів, значною мірою вичерпалися від покривання попередніх бюджетних дефіцитів.

 

Незліченні заборони на експорт та імпорт позбавили Росію високотехнологічних товарів і ноу-хау, які місцеві виробники не можуть повністю заступити. Це знижує інноваційний потенціал країни. І навпаки, російські фірми більше не можуть розраховувати на заможних європейських клієнтів і замість цього торгують на ринках із нижчим рівнем доходів.

 

Західні спецслужби підозрюють, що картина може бути ще похмурішою, ніж це відображає офіційна російська статистика, оскільки Москва маніпулює офіційними даними, щоб приховати масштаби економічних труднощів.

 

«Зараз ми бачимо дві речі, які діють разом: ми бачимо, що Росії потрібно витрачати багато грошей, щоб підтримувати військові дії, і ми бачимо, що санкції дають про себе знати, чинять свій вплив. Біль відчувається чимраз гостріше. Чи бачите ви готовність російської сторони до серйозних переговорів? Я не бачу. Тому нам потрібно посилювати тиск», – сказав один з високопоставлених дипломатів Євроунії в коментарі для Euronews.

10.05.2026

Пасажі хорунжого.  «Дацький тютюн»
Богдан Мисюга
Для хлопців на пленері свобода – це мистецтво, бо окрім самої мистецької практики– це окрема онтологія: спосіб мислити барвами, формами, фактурами… Але найбільше – світ образів, що візуалізує індивідуальний погляд на речі.
09.05.26 | | Штука
Паліччя
Богдан СМОЛЯК
Про відхід славетного давньогрецького мислителя й байкаря Езопа 2590 років тому. З циклу «Вирвані сторінки».
08.05.26 | | Дискурси
Емоційна архітектура барокової естетики
Дмитро Запорожан
9 травня у Львові вперше виступить Дмитро Запорожан – молодий контратенор з Харкова. Яскрава програма поєднає камерну інтимність та неймовірну емоційність музики бароко.
07.05.26 | | Штука
Чому у Франції не прозвучала фольк-опера Євгена Станковича
Леся Олійник
1979 року Україна мала вразити Францію новаторським оперним феноменом. Москва заборонила...
07.05.26 | | Минуле
Пленер на «Зеленому оці»
Молоді митці звертаються до дослідження світу, залучаючи всі органи чуття, досліджуючи текстури та матеріали, працюючи безпосередньо в просторі довкола львівського озера «Зелене око».
07.05.26 | | Штука
«Візьми і з'їж її!»
Юрій Винничук
Підводжу голову і бачу цілі полиці ще не прочитаних книжок. Але вже сама їхня присутність діє на мене як наркотик. Я чудово знаю, що в них мені смакуватиме
06.05.26 | | Дискурси
Голос молоді про вічність
Концерт "Музика молодих композиторів" є частиною проєкту з промоції української академічної музики Ukrainian Live Classic. Звучатимуть твори для голосу та органа, в основі яких лежать біблійні псалми.
06.05.26 | | Штука
Риба
Майкл Мишкало
Через три покоління вже не буде людей, які пам’ятатимуть нас. На нашій могильній плиті залишаться цифри народження-смерті. Все...
05.05.26 | | Дискурси

