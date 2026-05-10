1537-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,8% танків (з них 0,1% за минулий тиждень),

141,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1351,7% артилерійських систем (з них 14,1% за минулий тиждень),

158,8% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

97,7% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок атак російських безпілотників на Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області постраждала трирічна дівчинка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:45 Протягом минулої доби попри оголошене припинення вогню ЗС РФ завдали ударів безпілотниками різних типів по Харкову і 7 населених пунктах області, постраждали 8 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:35 У Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждав хлопець, повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.

09:25 Впродовж доби російські війська завдали ударів по 33 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє дістали поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Вчора противник застосував 7704 дронів-камікадзе та здійснив 2021 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість артилерійських систем ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 30 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового та Нововасилівки. На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Куп’янська. На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Лиман, Зарічне, Ямпіль та Озерне. На Слов’янському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії, в районі Різниківки та в бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог один раз намагався покращити своє становище в бік Тихонівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Котлине, Гришине та Сергіївка. На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів, в бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 27 атак у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Святопетрівки, Чарівного, Злагоди, Оленокостянтинівки та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка та Староукраїнка. На Оріхівському напрямку ворожі штурмові дії не зафіксовано. На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також знешкоджено три бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1489 безпілотних літальних апаратів, 227 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Протягом першого дня перемир’я, яке тривало з 9 по 11 травня, російські та українські війська продовжували проводити обмежені наступальні операції на всьому театрі військових дій.

• Російські війська скористалися перемир’ям для проведення ротації, підкріплення, передислокації та логістичного забезпечення на всьому театрі військових дій, ймовірно, з метою підготовки до майбутніх наступальних операцій.

• Станом на 9 травня Росія та Україна ще не здійснили обмін військовополоненими, про який, за повідомленнями, було домовлено, — по 1000 полонених з обох сторін.

• Успіхи української оборони на полі бою завадили російським військам досягти значного просування на всьому театрі військових дій, позбавивши російського президента Путіна будь-яких значних оперативних успіхів, які можна було б відсвяткувати у День перемоги.

• Російська війна в Україні змусила Путіна провести парад до Дня перемоги у значно меншому масштабі, ніж у попередні роки, оскільки Путін не може надійно захистити глибокі тилові райони, включаючи столицю, від українських безпілотників.

• Наполегливість Путіна на проведенні параду до Дня перемоги, незважаючи на загрозу українських ударів, відображає його відмову визнати реалії нинішнього бойового простору.

• Путін використав День перемоги, щоб представити війну в Україні як те, що для цього покоління росіян є еквівалентом ролі Радянського Союзу у Другій світовій війні.

• Російські війська продовжують зазнавати дедалі більших втрат.