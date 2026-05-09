Конференція у Бірмінгемі

Вчора посадив кущ, бо побачив першого джмеля.

«Треба садити», – подумалося. Знайшов рискаль,

граблі. Натянув старі вельвети й розлізлі

кросівки. Було тепло. Я думав про Бірмінгем.

Згадалося, як дідо в Базарі навесні щепив

до яблуні гілочку грушки. Я стояв поруч

і споглядав як він цізориком прорізає

тонку стрілку й вижолобує місце для

щепи. Усе мусіло допасувати, щоби прижилося.

У Бірмінгемі відбувалася конференція.

Кущ в пластиковому горщику відівчора

чекав на мене. Треба було викопати

глибоку лунку, щоби посадити його,

як квочку на гніздо. Ґрунт – глиняний.

Рискаль – тупий. Я вибирав темне

минулорічне коріння, що залишилося від

змиршавілої троянди. У Бірмінгемі,

мабуть, круглі столи, доповіді, дискусії

завершилися й учасники походжають

університетськими двориками. Там також

весна і квітнуть дерева й кущі. «Навéсні, –

казав дідо, – тра шось робити». І я копаю,

бо вже джмелі повилітали зі своїх

земних нір. Кульбабки позасвічували

жарівки. Птахи копошаться у гніздах.

А мені конче посадити кущ. Конче написати

вірш. Конче знати, що ж там у Бірмінгемі?

«Легонько тра прорізати», – казав дідо,

проводячи пучкою по лезу цізорика

й упевневшись, що гострий, – надрізав

гілку яблуні, що повинна була стати мамою

для майбутньої грушки. «Дивисє

і запамнєтовуй», – казав дідо. Цікаво:

а яка ж погода в Англії? Лунка для куща

була готова і я обережно, наче зелену

скляну колбу, опустив туди конус кореневища.

Погода в Англії? Треба глипнути в інтернет.

Але так само треба втрамбувати землею

мій кущ. Треба його підлити. Треба укріпити

стовбурець і поправити на ньому

зеленаву перуку. Таку ж зелену як пальто,

що фотографується на тлі цегляної

стіни університетського корпусу. Казав дідо,

що тра легонько. І хоч він і садив легонько,

і щепив легонько, але його саду вже нема.

Є тільки мій кущ, є зелене пальто. Була конференція.

Що мені до того? Я зіперся на держак

в старих вельветах і розлізлих кросівках.