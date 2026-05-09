1536-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово РФ.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори «Пародія» (79%) на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 804 із 918 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,8% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

141,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1349,3% артилерійських систем (з них 15,4% за минулий тиждень),

158,6% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

97,6% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Внаслідок понад 20 російських обстрілів семи населених пунктів у шести громадах Сумської області поранена жінка, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

09:40 Російські війська вчора увечері завдали удару по сільськогосподарському підприємству у прикордонному селі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, загинули батько та син, ще один чоловік отримав травми, повідомили в ДСНС.

09:30 Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:25 Російські війська за добу завдали 738 ударів по 31 населеному пункту Запорізької області, двох людей поранено, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:20 Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули дві людини та ще дві постраждали, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 23 авіаційних ударів, скинувши 87 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8189 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління, дві гармати та один склад матеріально-технічного забезпечення ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 35 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано 10 штурмових дій ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Чайківки, Тернової. На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Радьківки. На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Ставки, Ямпіль та Лиман. На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики. На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Торецького та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в районах населених пунктів Олександроград та Вороне. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Багате, Оленокостянтинівка та в бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки й Чарівного. На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Щербаків. На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також знешкоджено один танк, три бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1479 безпілотних літальних апаратів, 373 одиниці автомобільної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська проводять розвідку та перекривають російські наземні комунікаційні лінії в окупованому Маріуполі та його околицях у Донецькій області (приблизно за 105 кілометрів від лінії фронту), демонструючи посилення своїх можливостей у рамках активізації кампанії України з нанесення ударів середньої дальності.

• Російські війська, ймовірно, не утримують позицій у Куп'янську після місяців боротьби за підтримку невеликої та ізольованої групи військовослужбовців, які проникли в місто.

• Україна та Росія домовилися про триденне перемир'я з 9 по 11 травня для проведення параду до дня перемоги 9 травня та обміну військовополоненими.

• Росія продовжувала погрожувати ударами у відповідь по місту Київ напередодні оголошення перемир’я з 9 по 11 травня.

• Високопоставлений представник Кремля прямо заявив, що Кремль вимагає від українських військ виведення військ з решти території Донецької області як попередньої умови для перемир’я – бойової мети, якої російські війська досі не змогли досягти.

• Навесні 2026 року російські війська демонструють гірші результати на полі бою, ніж у 2025 році, коли Кремль наголошував на своїй вимозі щодо Донецької області.